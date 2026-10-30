В центре Симферополя из-за аварии погас свет
Центр Симферополя остался без света из-за аварийного отключения электроэнергии. Об этом сообщили на предприятии «Крымэнерго». По информации госпредприятия, обесточены улицы Гоголя, Горького, Екатерининская, Желябовая и ряд других.
Ранее в Крыму и Севастополе из-за повреждений на магистральных электросетях ввели ограничения потребления электроэнергии. Жителей города перевели на график подачи электричества «2 через 6».
Регулярные перебои с электроснабжением начались в Севастополе и остальной части Крыма весной из-за ударов Вооруженных сил Украины по энергетической инфраструктуре полуострова. После атаки БПЛА 24 июня в Севастополе на непродолжительное время наступил полный блэкаут.