Президент Кубы выразил поддержку Путину на фоне мятежа ЧВК «Вагнер»

Президент Кубы Мигель Диас-Канель выразил уверенность, что в России «восторжествует конституционный порядок». Он поддержал президента Владимира Путина на фоне мятежа частной военной компании «Вагнер».

«Выражаю солидарность народа и правительства Кубы уважаемому президенту Путину и братскому народу РФ перед лицом попыток вооруженного мятежа в стране. Мы полностью убеждены, что единство и конституционный порядок восторжествуют»,— написал господин Диас-Канель в Twitter.

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин вечером 23 июня обвинил Минобороны в обстреле позиции его компании и организовал «марш справедливости» на Москву. ЧВК, как утверждалось, почти весь день 24 июня удерживало контроль над военными объектами Ростова-на-Дону. Минобороны назвало обвинения в свой адрес «информационной провокацией», ФСБ восприняла «марш» ЧВК как вооруженный мятеж и возбудила уголовное дело. Президент Владимир Путин назвал происходящее предательством. Ситуацию удалось урегулировать ближе к ночи 24 июня. ЧВК «Вагнер» освободила объекты в Ростове-на-Дону и отправилась в полевые лагеря. Евгений Пригожин должен отправиться в Белоруссию. Российские власти обязались прекратить уголовное дело в отношении Евгения Пригожина и не преследовать участников мятежа.

Об урегулировании — в материале «Ъ» «Минск остановил поход на Москву».

Леонид Уварчев