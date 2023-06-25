ЧВК «Вагнер» вышла из Ростова-на-Дону

Колонна с техникой ЧВК «Вагнер» покинула Ростов-на-Дону, сообщил губернатор Василий Голубев. По его словам, бойцы направились в полевые лагеря.

«Колонна ЧВК Вагнер вышла из Ростова и направилась в свои полевые лагеря. Благодарен всем, кто в этих экстраординарных условиях обеспечивал слаженную работу систем жизнеобеспечения в донской столице и во всей Ростовской области»,— написал господин Голубев в Telegram.

ЧВК «Вагнер» заняла объекты в Ростове-на-Дону в ночь на 24 июня во время «марша справедливости» на Москву, которую российские власти назвали вооруженным мятежом и предательством. ЧВК освободила центр Ростова-на-Дону после 23:00 24 июня после переговоров по урегулированию. В рамках договоренностей ЧВК обязалась вернуться в полевые лагеря, российские власти — прекратить уголовное дело в отношении Евгения Пригожина и не преследовать участников мятежа.

Леонид Уварчев