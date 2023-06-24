Внутренние войска Белоруссии приведены в состояние повышенной боевой готовности

Внутренние войска МВД Белоруссии несут службу в соответствии со складывающейся в стране оперативной обстановкой. Об этом ТАСС сообщила пресс-секретарь ведомства Наталья Сахарчук.

«В настоящее время сотрудники органов внутренних дел и Внутренних войск несут службу в соответствии со складывающейся оперативной обстановкой в Республике Беларусь. Также мы отслеживаем ситуацию, складывающуюся в РФ»,— сообщила госпожа Сахарчук.

Ранее в Совбезе Белоруссии заявили, что Минск был и остается союзником России, полностью разделяющим цели и задачи СВО. «Любая провокация, любой внутренний конфликт в военных и политических кругах, в информационном поле и гражданском обществе — подарок коллективному Западу»,— заявили в Совбезе.

Тем временем кандидат в президенты Белоруссии в 2020 году Светлана Тихановская, покинувшая республику, выступила с видеообращением к белорусам. В Белоруссии она заочно была приговорена к 15 годам лишения свободы. Обращение записано на белорусском языке. «Ни Путин, ни Пригожин — не приятели Беларуси. Сегодня я создала оперативный штаб. Его начальником я назначила Валерия Сахащика и мы приглашаем к участию представителей демократических структур»,— заявила Тихановская (цитата по Telegram-каналу «Протесты в мире»).

Ранее президент РФ Владимир Путин рассказал о ситуации в России президенту Белоруссии Александру Лукашенко. Сейчас пресс-служба господина Лукашенко сообщила, что президент Белоруссии провел переговоры с главой ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным по просьбе господина Путина. В результате была достигнута договоренность о недопустимости «развязывания кровавой бойни на территории России». Евгений Пригожин подтвердил, что ЧВК останавливает колонны и возвращается в полевые лагеря.

За ситуацией с Пригожиным следите в онлайн-трансляции «Ъ».

Мария Федотова