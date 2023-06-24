Администрация Ростова-на-Дону предупредила о возможном проходе военной техники

Глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко обратился к жителям города в связи с «возможным проходом военной техники по улицам». Он призвал не покидать дома в целях безопасности и не посещать центр города.

«В целях вашей безопасности не покидайте свои дома, исключите поездки в центральную часть Ростова и не оставляйте детей без присмотра»,— написал губернатор в своем Telegram-канале.

Утром 24 июня основатель ЧВК «Вагнер» сообщил о взятии под контроль военных объектов Ростова-на-Дону. Президент России Владимир Путин в обращении говорил, что в городе фактически заблокирована работа органов гражданского и военного управления. Он пообещал принять необходимые меры. В Ростовской области отменены все праздничные мероприятия, жителям рекомендовано не выходить из дома.

Бойцы частной военной компании направились в Ростов после того, как вечером 23 июня Евгений Пригожин обвинил Минобороны в ударах по позициям ЧВК «Вагнер». Он говорил, что «разбираться» направляется около 20–25 тыс. человек. ФСБ возбудила против него уголовное дело о призывах к вооруженному мятежу.

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Лусине Баласян