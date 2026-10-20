Здоровая коммерция
Ozon обогнал Wildberries по доле продаж
Крупные селлеры в январе—августе заметно увеличили долю своих продаж на Ozon. Теперь на площадку приходится почти 60% продаж, в то время как в начале года лидерство было за Wildberries. Собеседники “Ъ” связывают это со сбоями в логистике площадок после атак БПЛА на склады маркетплейсов летом 2026 года. В такой ситуации селлеры начинают перераспределять ресурсы между площадками.
С января по август текущего года доля Ozon в продажах крупных селлеров на маркетплейсах выросла почти до 60%, следует из данных MPStats Data. Так, в январе 57,54% продаж в сегменте приходилось на Wildberries, 42,46% — на Ozon. В августе же доля Wildberries сократилась до 41,71%, а у Ozon выросла до 58,29%. В исследование вошли крупнейшие в своих товарных категориях продавцы: аналитики отобрали по 200 селлеров с самой высокой выручкой на Wildberries и Ozon в каждой из десяти категорий за январь—август 2026 года. Среди категорий — дом и мебель, одежда и обувь, продукты, электроника и бытовая техника и другие.
Итоговая база составила 2,97 тыс. бизнесов.
Данные подтверждают в рекламном агентстве Mafia Agency.
У небольших продавцов из нижней четверти выборки около 59% продаж приходится на Ozon и 41% — на Wildberries, говорят в компании. У продавцов из средних групп Ozon также лидирует — его доля составляет примерно 55–59%, добавляют в Mafia Agency. В компании изменения в позициях маркетплейсов связывают с летними сбоями в их логистике. «Они особенно заметно затронули Wildberries: у селлеров возникали проблемы с доступностью товара, остатками и сроками доставки. Когда часть ассортимента физически сложнее довезти до покупателя, это отражается и на продажах. В такой ситуации селлеры начинают перераспределять усилия между площадками, поэтому рост доли Ozon в этот период выглядит закономерно»,— объясняет гендиректор Mafia Agency Катерина Игрунова. На продажи также влияют трафик, рекламная активность, ассортимент, цены и условия самих площадок, добавляет она.
Атаки беспилотников на логистическую инфраструктуру российских маркетплейсов начались 18 июля. Инциденты привели к потерям для платформ и селлеров, что вынудило продавцов активнее переходить на отгрузку товаров с собственных складов. Ранее “Ъ” писал, что в августе—сентябре Wildberries потерял 10% ежедневных охватов, «Яндекс Маркет» — 8%, в то же время у Ozon этот показатель вырос на 26% (см. “Ъ” от 8 октября). Рекламная активность на Wildberries сократилась на 63% в июле по отношению к предыдущему месяцу.
В RWB считают, что подобные оценки не отражают всей картины рынка и не учитывают специфику работы различных категорий продавцов. «По нашим данным, показатели продаж крупных продавцов на Wildberries остаются стабильными и могут демонстрировать лишь незначительные колебания»,— добавляют там. В Ozon не ответили “Ъ”.
По данным системы «МойСклад», по состоянию на сентябрь количество селлеров на Ozon на 19% больше, чем на Wildberries. Там также видят, что в течение последнего года обороты селлеров на Ozon росли быстрее, чем на Wildberries.
С рынка уходят как небольшие, так и крупные селлеры, и в отдельных категориях предложение сокращается быстрее спроса.
Для средних продавцов, которые смогли сохранить бизнес и товарные запасы, это возможность увеличить продажи и занять освободившиеся ниши, поэтому ухудшение условий работы на маркетплейсах не означает, что положение всех продавцов становится хуже, добавляют там.
Сейчас весь рынок в поиске новых оптимальных решений, новых моделей, которые могли бы снизить риски от воздействия разного рода непредвиденных обстоятельств, говорит президент АКИТ Артем Соколов. Концентрация продаж на одной площадке при этом не означает отказа от других каналов, замечает президент Ассоциации цифровых платформ Ораз Дурдыев. Селлеры перераспределяют ассортимент, тестируют форматы и комбинируют маркетплейсы с собственными онлайн-магазинами и нишевыми решениями. «Такие гибридные модели расширяют возможности бизнеса и поддерживают конкуренцию на рынке»,— отмечает эксперт.