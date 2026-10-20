Оспа обезьян не подтвердилась у пяти госпитализированных в Подмосковье
Подозрения на оспу обезьян у пяти госпитализированных на прошлой неделе в Подмосковье не подтвердились. Об этом «Интерфаксу» сообщила заведующая инфекционным отделением Раменской больницы Наталья Прокопец.
«Результаты анализов пятерых пациентов, контактировавших ранее с предположительно зараженным оспой обезьян, отрицательные. Пациенты находятся в удовлетворительном состоянии»,— сказала госпожа Прокопец.
Пятерых человек госпитализировали в Раменскую больницу 15 октября. Минздрав Подмосковья отмечал, что клинических проявлений заболевания у них нет. 17 октября Роспотребнадзор сообщил о госпитализации еще пяти человек в Санкт-Петербурге. У всех пациентов обнаружили оспу обезьян.
Оспа обезьян — инфекционное заболевание, при котором у заболевшего появляются болезненная сыпь, лихорадка, головная и мышечная боль, упадок сил, увеличиваются лимфатические узлы. Заразиться можно при физическом контакте с зараженным человеком, загрязненными предметами или инфицированными животными.