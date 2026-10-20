Оспа обезьян не подтвердилась у пяти госпитализированных в Подмосковье

Оспа обезьян — инфекционное заболевание, при котором у заболевшего появляются болезненная сыпь, лихорадка, головная и мышечная боль, упадок сил, увеличиваются лимфатические узлы. Заразиться можно при физическом контакте с зараженным человеком, загрязненными предметами или инфицированными животными.