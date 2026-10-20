НАУФОР утвердила стандарт ответственного инвестирования для управляющих ПИФов

Документ также перечисляет обстоятельства, при которых УК вправе не участвовать в собрании: запреты закона или суда, обременение акций, технические сбои, конфликт интересов и риски для пайщиков. НАУФОР разработала стандарт с учетом рекомендаций Банка России, указывавшего на пассивность институциональных инвесторов в корпоративном управлении.