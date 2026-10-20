НАУФОР утвердила стандарт ответственного инвестирования для управляющих ПИФов
Совет директоров НАУФОР утвердил стандарт ответственного инвестирования для управляющих компаний паевых инвестиционных фондов. Документ распространяется на УК открытых и биржевых фондов с акциями российских эмитентов. Требования действуют при доле голосов УК по акциям эмитента во всех фондах свыше 0,5% — независимо от формы участия в собрании акционеров.
УК сможет выдвигать кандидата в совет директоров эмитента, если совокупная доля ее голосующих акций превышает 2%, а политика голосования допускает такое выдвижение. Воздержаться от голосования разрешено в исключительных случаях, когда нельзя обоснованно определить вариант, отвечающий интересам пайщиков; мотивы должны быть задокументированы.
Документ также перечисляет обстоятельства, при которых УК вправе не участвовать в собрании: запреты закона или суда, обременение акций, технические сбои, конфликт интересов и риски для пайщиков. НАУФОР разработала стандарт с учетом рекомендаций Банка России, указывавшего на пассивность институциональных инвесторов в корпоративном управлении.