Спикером Госсовета — Хасэ Адыгеи избран Павел Стаценко
В Майкопе на первом заседании Госсовета — Хасэ Адыгеи восьмого созыва председателем республиканского парламента единогласно избран единоросс Павел Стаценко. Ранее он возглавлял контрольно-счетную палату региона, сообщает пресс-служба правительства Республики Адыгея. Предыдущим спикером Госсовета в течение трех созывов был Владимир Нарожный.
Павел Стаценко избран в Госсовет по одномандатному округу №8, выдвинут партией «Единая Россия». Новому спикеру парламента 49 лет, он окончил Адыгейский госуниверситет по специальности «юриспруденция», работал в аппарате Госсовета, в 2020 году был назначен председателем контрольно-счетной палаты Адыгеи.
По итогам выборов в Госсовет — Хасэ восьмого созыва избраны 50 депутатов, представляющие пять партий. В парламенте Адыгеи сформированы фракции «Единой России», КПРФ, ЛДПР, «Справедливой России» и впервые — партии «Новые люди».