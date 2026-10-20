Спикером Госсовета — Хасэ Адыгеи избран Павел Стаценко

Павел Стаценко избран в Госсовет по одномандатному округу №8, выдвинут партией «Единая Россия». Новому спикеру парламента 49 лет, он окончил Адыгейский госуниверситет по специальности «юриспруденция», работал в аппарате Госсовета, в 2020 году был назначен председателем контрольно-счетной палаты Адыгеи.