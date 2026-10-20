Судья посуточно

В том же году судья Саландина купила две квартиры в старинном (основан в 1225 году), расположенном, как и Плес, на берегу Волги городке Юрьевец. Каждая из них по договорам обошлась в 340 тыс. руб. при реальной стоимости 2,2 млн руб. Затем в Юрьевце она взяла квартиру и вовсе за 250 тыс. руб., снова оформив ее на отца.