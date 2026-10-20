Судья посуточно
У бывшей судьи арбитража Ивановской области конфисковали недвижимость
Суд по иску Генпрокуратуры конфисковал недвижимость у бывшей судьи арбитража Ивановской области Анастасии Саландиной. Служительница Фемиды на неподтвержденные доходы скупала квартиры, в том числе в городе художников Плесе, а затем посуточно сдавала их туристам.
Ивановский райсуд удовлетворил иск Генпрокуратуры к Анастасии Саландиной и членам ее семьи. Главный ответчик работала в судебной системе с марта 2009 года. Вначале была секретарем судебного заседания (2009–2010), затем помощником судьи (2010–2019) и судьей Арбитражного суда Ивановской области (2019–2026). По данным надзора, исполняя функции по отправлению правосудия, госпожа Саландина наложенные на нее законом ограничения и запреты не соблюдала и игнорировала.
Судья на нелегальные источники дохода покупала недвижимость и оформляла ее на родственников. Для придания видимости законности в договорах купли-продажи указывалась цена в несколько раз ниже реальной рыночной стоимости объектов.
Так, в 2020 году на отца судьи Сергея Бурылева была оформлена квартира в городе художников Плесе. Пожилой мужчина, согласно документам, купил ее всего за 570 тыс. руб. при рыночной стоимости 2,4 млн руб. Через год сама судья купила в деревне участок земли по документам за 210 тыс. руб., или ровно в два раза дешевле.
В 2022 году госпоже Саландиной «удалось взять» квартиру в доме на Первомайской улице Плеса всего за 780 тыс. руб. при среднерыночной цене 2,4 млн. Она записала недвижимость на мать — Ирину Бурылеву. Когда прокуроры нашли продавцов, те рассказали, что по просьбе судьи указали в договорах в два раза меньшие суммы, а на самом деле она заплатила им сполна.
В 2023 году господа Саландины продолжили скупку деревенской земли в Иваново — еще один участок, взятый по бумагам за 220 тыс. руб., был оформлен на мать супруга судьи, а впоследствии ему же и подарен.
В том же году судья Саландина купила две квартиры в старинном (основан в 1225 году), расположенном, как и Плес, на берегу Волги городке Юрьевец. Каждая из них по договорам обошлась в 340 тыс. руб. при реальной стоимости 2,2 млн руб. Затем в Юрьевце она взяла квартиру и вовсе за 250 тыс. руб., снова оформив ее на отца.
Впоследствии, установили проверяющие, всю эту недвижимость судья сдавала.
В Юрьевце риэлтерский бизнес у нее не пошел — туристов оказалось немного, поэтому в квартирах жили, как правило, студенты или рабочие из Средней Азии, которые ежемесячно переводили хозяйке на карточки около 12 тыс. руб.
В Плесе же она, по данным прокуроров, сдавала квартиры за 5 тыс. руб. в сутки, имея стабильный теневой доход.
Анастасия Саландина рассчитывала занять ставшее вакантным место заместителя председателя ивановского арбитража. Ее подозрительные операции с квартирами вскрылись во время служебной проверки. После этого председатель Верховного суда Игорь Краснов инициировал обращение в Генпрокуратуру, заявившую к ней, после своей проверки, антикоррупционный иск.