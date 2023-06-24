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Коммерсантъ FM
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«Фонтантка» сообщила о прибытии силовиков в «ЧВК Вагнер Центр» в Санкт-Петербурге

К зданию «ЧВК Вагнер Центра» на Зольной улице Санкт-Петербурга подъехали два автобуса ОМОНа и Росгвардия, сообщает «Фонтанка». На опубликованных изданием кадрах силовики вместе с людьми в гражданском заходят в здание. На снимках также видны несколько микроавтобусов.

Кроме того, «Фонтанка» публикует снимки вооруженных людей у Благовещенского моста вблизи «отеля и ресторана, которые связывают» c основателем ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным. Как пишет издание, с двух сторон перекрыт Академический переулок, на набережной дежурят вооруженные сотрудники.

Ситуация с Евгением Пригожиным и ЧВК «Вагнер». Главное

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Вечером 23 июня Евгений Пригожин обвинил Министерство обороны в ударе по лагерю ЧВК «Вагнер», а также сообщил, что 25 тыс. человек идут «разбираться, почему в стране творится беспредел». Военное ведомство назвало эти сообщения информационной провокацией.

Позднее в отношении господина Пригожина возбудили уголовное дело о призыве к вооруженному мятежу, ФСБ призвала бойцов частной военной компании не выполнять преступные приказы и задержать бизнесмена. К утру 24 июня Евгений Пригожин заявил, что ЧВК контролирует военные объекты в Ростове-на-Дону.

Лусине Баласян

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