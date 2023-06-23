Песков: Путин проинформирован о ситуации вокруг Пригожина

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин проинформирован о ситуации с основателем ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным и Министерством обороны РФ. Принимаются меры, добавил представитель Кремля, не уточнив детали.

«Президент Путин проинформирован обо всех событиях вокруг Пригожина. Необходимые меры принимаются»,— сообщил господин Песков журналистам, передает ТАСС.

Вечером сегодня, 23 июня, в Telegram-канале пресс-службы основателя ЧВК «Вагнер» появилось голосовое сообщение, в котором Евгений Пригожин обвинил руководство Минобороны в нанесении ракетных ударов по лагерям ЧВК с вертолетов. После этого в канале появилось еще несколько сообщений, в одном из которых господин Пригожин сказал, что 25 тыс. человек идут «разбираться, почему в стране творится беспредел».

Позднее пресс-служба военного ведомства заявила, что «все распространяемые в социальных сетях от имени Евгения Пригожина сообщения» не соответствуют действительности и являются информационной провокацией.

Вслед за этим Национальным антитеррористический комитет (НАК) сообщил, что в связи с заявлениями Евгения Пригожина ФСБ России «возбуждено уголовное дело по факту призыва к вооруженному мятежу». В НАК добавили, что «распространяемые от имени» главы ЧВК «Вагнер» утверждения не имеют под собой никаких оснований.

Лусине Баласян