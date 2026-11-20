Трамп: Путин готов к завершению конфликта на Украине
Владимир Путин готов к завершению конфликта на Украине, заявил президент США Дональд Трамп. По его словам, переговоры по Украине проходят успешно и есть хороший шанс добиться мира. При этом он добавил, что США не будут обсуждать гарантии безопасности для Украины, пока стороны не пришли к соглашению.
«Путин четко выразил свое желание, чтобы конфликт между Россией и Украиной закончился дипломатическим путем», — заявил Дональд Трамп на пресс-конференции в Белом доме. По его словам, главным препятствием остается «сильная ненависть» между главами государств — если бы не это обстоятельство, боевые действия можно было бы прекратить еще два года назад.
Встреча Дональда Трампа и Владимира Путина состоялась 19 ноября в китайском Шэньчжэне. Во время трехсторонних переговоров, на которых присутствовал и лидер КНР Си Цзиньпин, стороны обсудили украинский кризис. По завершении визита Дональд Трамп призвал европейских лидеров и президента Украины Владимира Зеленского заключить мирное соглашение с Россией, сообщала The Washington Post со ссылкой на источники. По словам последних, американский президент считает, что Владимир Путин «устал от войны» и готов пойти на уступки, на которые не согласился бы несколько месяцев назад.
Сам Владимир Путин после встречи с Дональдом Трампом заявил, что Россия все еще придерживается прошлых требований, включая вывод украинских войск с территории Донбасса. Глава государства также отверг возможность возобновления переговоров о временном перемирии после украинских ударов по Крымскому мосту и пообещал ответные атаки.