Владимир Путин готов к завершению конфликта на Украине, заявил президент США Дональд Трамп. По его словам, переговоры по Украине проходят успешно и есть хороший шанс добиться мира. При этом он добавил, что США не будут обсуждать гарантии безопасности для Украины, пока стороны не пришли к соглашению.