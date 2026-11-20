Еще один из источников FT отметил, что «Трамп симпатизирует Путину и хочет завершить все это к январю». Россия «могла бы получить лучшие условия», если бы сделка состоялась до января, добавляет он. Издание также цитирует мнение двух официальных лиц о том, что американская сторона допускает возможность переговоров Трампа с европейскими лидерами о прекращении войны на саммите G20, который пройдет в Майами в декабре. Однако высокопоставленный французский чиновник заявил в разговоре с FT, что на саммите G20 не будет никаких переговоров с европейцами по Украине, поскольку Украина не была приглашена.