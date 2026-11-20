FT: Дональд Трамп хочет добиться мира на Украине к началу января
Администрация Трампа требует от Украины заключить мирное соглашение с Россией до начала января 2027 года. Как сообщают информированные источники Financial Times (FT), Белый дом хочет успеть добиться результата до того, как Конгресс США перейдет под контроль Демократической партии, получившей большинство в обеих палатах по итогам промежуточных выборов.
По данным четырех источников газеты, администрация президента США сообщила о своих ожиданиях украинскому руководству. Спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер возобновили в этом месяце переговоры с Украиной, Россией и европейскими официальными лицами, и в ходе встреч они, по данным источников, «передали ощущение срочности».
«Американцы оказывают сильное давление, и есть опасения, что для достижения хоть сколько-нибудь близкого к соглашению результата Украине придется пойти на серьезные уступки»,— сказал один из европейских чиновников после встречи с господами Кушнером и Уиткоффом. По словам другого европейского чиновника, «американцы торопятся, а Путин — нет».
Еще один из источников FT отметил, что «Трамп симпатизирует Путину и хочет завершить все это к январю». Россия «могла бы получить лучшие условия», если бы сделка состоялась до января, добавляет он. Издание также цитирует мнение двух официальных лиц о том, что американская сторона допускает возможность переговоров Трампа с европейскими лидерами о прекращении войны на саммите G20, который пройдет в Майами в декабре. Однако высокопоставленный французский чиновник заявил в разговоре с FT, что на саммите G20 не будет никаких переговоров с европейцами по Украине, поскольку Украина не была приглашена.