Трамп выступил за возвращение Дженсена Хуанга в Nvidia
Президент США Дональд Трамп считает, что бывшему руководителю Nvidia Дженсену Хуангу следует предоставить возможность вернуться в компанию. Американский лидер высоко оценил профессиональные качества предпринимателя, назвав его одним из наиболее выдающихся умов современности.
«Знаете, он действительно один из самых блестящих умов в мире, и куда ему деваться? Думаю, я бы очень хотел, чтобы Дженсену дали второй шанс»,— сказал господин Трамп на пресс-конференции.
Дженсен Хуанг покинул пост генерального директора Nvidia на прошлой неделе. Его уход совпал по времени с публикациями в СМИ о предполагаемых внебрачных отношениях с китайской предпринимательницей Элис Хуанг и двумя сотрудницами корпорации.
Параллельно американские спецслужбы изучают возможные связи Элис Хуанг с Министерством государственной безопасности Китая. В частности, устанавливается, могла ли она передавать китайской стороне сведения, представляющие интерес для Пекина. Власти КНР отвергли предъявленные обвинения.