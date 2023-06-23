161.ru: в полиции Ростовской области объявлен общий сбор

Издание 161.ru со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщило, что в полиции Ростовской области объявлен план «Крепость». Это сообщение появилось после публикации пресс-службы основателя ЧВК «Вагнер» аудиосообщений, в которых глава компании Евгений Пригожин обвиняет Минобороны в ударе по лагерю ЧВК и говорит, что 25 тыс. человек идут «разбираться».

«Есть приказ привести в боевую готовность весь состав МВД, Росгвардии и усилить посты на границе с ЛНР и ДНР. Но кипиша нет. Просто состав поднят и вызван»,— сказал один из собеседников 161.ru в правоохранительных органах. В Telegram-канале издания опубликованы фотографии, на которых можно видеть БТР на одной из улиц Ростова-на-Дону.

В пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области сообщение 161.ru не комментировали.

План «Крепость» подразумевает экстренный сбор личного состава полиции и взятие под контроль особо важных объектов МВД, ФСБ, ФСИН.

Минобороны РФ отвергло сообщения Евгения Пригожина об ударах по лагерям ЧВК. ФСБ после заявлений господина Пригожина возбудила уголовное дело о призывах к вооруженному мятежу.