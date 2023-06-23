WSJ: ВМС США зафиксировали взрыв батискафа «Титан» вскоре после его погружения

Сверхсекретная военная акустическая система ВМС США, предназначенная для обнаружения подлодок, зафиксировала звук взрыва батискафа «Титан» еще несколько дней назад, сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на неназванного высокопоставленного представителя ВМС США. По его словам, это произошло через несколько часов после начала погружения батискафа к месту обломков «Титаника».

По данным издания, после потери связи с аппаратом американские военные начали его поиск. Название использованной ими гидроакустической системы не называется «из соображений национальной безопасности». Вскоре после начала ее работы был зафиксирован звук имплозии рядом с местом, где позднее нашли обломки батискафа, пишет WSJ.

ВМС США проанализировали полученные акустические данные и «обнаружили аномалию, схожую с имплозией или взрывом» рядом с местом, где был «Титан» в момент потери с ним связи. По словам собеседника газеты, на тот момент военные не могли с уверенностью сказать, что вызвало этот звук. Полученные данные передали руководителю поисково-спасательной операции.

О пропаже подводного аппарата с пятью людьми на борту стало известно 19 июня. Производитель батискафа предусмотрел работу судна в режиме чрезвычайной ситуации в течение максимум 96 часов. На борту были британский миллиардер Хэмиш Хардинг, основатель OceanGate Стоктон Раш, французский профессиональный акванавт Поль-Анри Нарголе, а также британский бизнесмен с пакистанскими корнями Шахзада Давуд и его сын Сулейман. По данным NBC, владельцы батискафа еще в 2022 году сообщали о его «циклической усталости». Вчера, 22 июня, спасатели обнаружили обломки батискафа. Весь экипаж признан погибшим.

Подробнее о ЧП — в материале «Ъ» «96 часов на подъем с "Титаника"».

Лаура Кеффер