Bloomberg: топ-менеджеры Goldman Sachs получат бонус на $500 млн

Как пишет Bloomberg, столь значительный бонус для руководителей Goldman Sachs связан с ростом его акций в последние пять лет, а также с тем, что этот рост обгонял показатели его основных конкурентов на американском банковском рынке. За последние пять лет его акции подорожали на 146%, а с 2018-го, когда гендиректором стал господин Соломон,— примерно на 300%.