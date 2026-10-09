Bloomberg: топ-менеджеры Goldman Sachs получат бонус на $500 млн
09.10.2026, 14:35
Около 20 топ-менеджеров американского банка Goldman Sachs по итогам года получат бонусы на общую сумму $500 млн. Об этом написало агентство Bloomberg со ссылкой на источники и документы. По оценке агентства, эти бонусы «войдут в число крупнейших выплат в истории фирмы».
По данным Bloomberg, генеральный директор Goldman Sachs Дэвид Соломон получил бонус в размере $100 млн. Это более чем вдвое превышает его вознаграждение за 2025 год — $47 млн. Источники сообщают, что окончательная сумма бонусов будет утверждена позже в октябре. Они будут выплачены акциями банка.
Как пишет Bloomberg, столь значительный бонус для руководителей Goldman Sachs связан с ростом его акций в последние пять лет, а также с тем, что этот рост обгонял показатели его основных конкурентов на американском банковском рынке. За последние пять лет его акции подорожали на 146%, а с 2018-го, когда гендиректором стал господин Соломон,— примерно на 300%.
В самом банке после публикации Bloomberg заявили: «Совет директоров создал эти награды, чтобы достичь трех основных целей: привести вознаграждение в соответствие со строгими критериями эффективности, обеспечить преемственность руководства и удержать таланты в условиях растущей конкуренции на рынке». В банке также отметили, что в последние годы его показатели были «исключительными».