The Sun: в Британии моряков учат сбивать дроны пожарными шлангами
09.10.2026, 14:22
В Великобритании моряки атомных подводных лодок проходят учения по защите от беспилотников при помощи пожарных шлангов. Это единственное наземное оружие противовоздушной обороны, пока субмарины находятся в порту, пишет The Sun.
Для точных ударов по цели все пожарные шланги оснащены пистолетной рукояткой. Предполагается, что таким образом моряки обеспечат наземную защиту от беспилотников малой и средней дальности с FPV-камерами. Беспилотники большей дальности должны перехватить уже истребители Королевских ВВС, отмечает The Sun.
Подводные лодки класса «Vanguard», чья стоимость достигает около $5 млрд, вооружены ядерными баллистическими ракетами Trident 2. Их взрывная мощность может достигать 100 килотонн. Большую часть времени они пришвартованы в порту военно-морской базы Клайд, стратегически важной для Великобритании, уточняют источники газеты. Именно поэтому, по их словам, подводные лодки находятся в наибольшей опасности.