The Sun: в Британии моряков учат сбивать дроны пожарными шлангами

Подводные лодки класса «Vanguard», чья стоимость достигает около $5 млрд, вооружены ядерными баллистическими ракетами Trident 2. Их взрывная мощность может достигать 100 килотонн. Большую часть времени они пришвартованы в порту военно-морской базы Клайд, стратегически важной для Великобритании, уточняют источники газеты. Именно поэтому, по их словам, подводные лодки находятся в наибольшей опасности.