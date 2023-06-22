BBC: спасатели обнаружили обломки батискафа «Титан»

Найденные сегодня, 22 июня, спасателями обломки неподалеку от места крушения «Титаника» принадлежат пропавшему несколько дней назад батискафу «Титан». Об этом BBC рассказал эксперт по дайвингу Дэвид Мирнс, сославшись на президента Клуба исследователей, который якобы получил эту информацию от знакомых спасателей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Батискаф «Титан»

Фото: OceanGate Expeditions, Reuters Батискаф «Титан»

Фото: OceanGate Expeditions, Reuters

«Это были рама для посадки и задняя панель батискафа»,— сообщил президент Клуба исследователей в групповом чате сообщества дайверов в WhatsApp. Остальная часть корпуса пока не найдена, это означает, что батискаф взорвался при погружении.

Ранее сегодня береговая охрана США сообщила, что в ходе спасательной операции по поиску батискафа «Титан» были обнаружены некие обломки. Как отмечается в сообщении, пока непонятно, принадлежат ли эти обломки пропавшему батискафу «Титан». Сами обломки были обнаружены «на океаническом дне неподалеку от "Титаника"». В 22:00 по московскому времени представители береговой охраны проведут специальный брифинг, посвященный обнаружению обломков.

О том, что подводный аппарат с пятью людьми на борту пропал на пути к обломкам «Титаника», стало известно в понедельник, 19 июня. На борту батискафа находятся британский миллиардер Хэмиш Хардинг, основатель OceanGate Стоктон Раш, французский профессиональный акванавт Поль-Анри Нарголе, а также британский бизнесмен с пакистанскими корнями Шахзада Давуд и его сын Сулейман.

Кирилл Сарханянц