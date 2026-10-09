Бассейн оценили в 15 лет

Согласно обвинительному заключению по второму уголовному делу, в 2016 году директор департамента земельных и имущественных отношений администрации Приморья Наталья Соколова приняла решение о передаче в общую долевую собственность членов гаражно-строительного кооператива «Свет-1» земельного участка площадью 2,4 тыс. кв. м на улице Фонвизина во Владивостоке по льготной цене, составляющей только 5% от кадастровой стоимости. Выкупная цена участка составила более 650 тыс. руб. при реальной стоимости свыше 13 млн руб. Затем эта земля была продана ООО «Инвестиционно-строительная компания "Система"» за 260 млн руб. под застройку.