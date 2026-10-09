Бассейн оценили в 15 лет
Бывшая приморская чиновница получила срок за махинации с землей и взятки
09.10.2026, 14:35
Утвержден обвинительный приговор в отношении Натальи Соколовой, занимавшей посты директора департамента земельных и имущественных отношений администрации Приморского края, а впоследствии первого вице-мэра Владивостока. Она признана судом виновной в злоупотреблении с земельными участками и приговорена к 15 годам лишения свободы. По одному из пунктов обвинения, в частности, бывшая чиновница получила взятку в виде работ по строительству личного бассейна. Подсудимая вину не признала, и приговор, вероятно, будет обжалован защитой в кассационной инстанции.
Приморский краевой суд, рассмотрев апелляционную жалобу защиты и представление прокуратуры, оставил в силе размер наказания Наталье Соколовой, назначенный приговором Первореченского районного суда Владивостока 7 сентября этого года. Тогда экс-чиновница была признана виновной в превышении должностных полномочий (ч. 3 ст. 286 УК РФ) и приговорена к 15 годам колонии общего режима и штрафу в размере 10,2 млн руб.
Размер наказания Первореченским райсудом был определен с учетом ранее вынесенного приговора по первому уголовному делу Натальи Соколовой. 30 июля Советский райсуд столицы Приморья признал бывшую чиновницу виновной в превышении должностных полномочий и получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ). В качестве наказания экс-вице-мэр получила 11 лет 6 месяцев колонии общего режима (гособвинение запрашивало 12 лет) и штраф в размере 10 млн руб.
Согласно обвинительному заключению по второму уголовному делу, в 2016 году директор департамента земельных и имущественных отношений администрации Приморья Наталья Соколова приняла решение о передаче в общую долевую собственность членов гаражно-строительного кооператива «Свет-1» земельного участка площадью 2,4 тыс. кв. м на улице Фонвизина во Владивостоке по льготной цене, составляющей только 5% от кадастровой стоимости. Выкупная цена участка составила более 650 тыс. руб. при реальной стоимости свыше 13 млн руб. Затем эта земля была продана ООО «Инвестиционно-строительная компания "Система"» за 260 млн руб. под застройку.
«По аналогичной схеме незаконно отчужден земельный участок на улице Нерчинской во Владивостоке общей площадью 4218 кв. м»,— говорилось в сообщении прокуратуры Приморья. Совокупный ущерб бюджету Владивостока по этим двум эпизодам следствие оценивает более чем в 28,5 млн руб.
По первому уголовному делу суд согласился с версией следствия, что в период с февраля 2015 по сентябрь 2016 года госпожа Соколова незаконно «издала распоряжение о предоставлении подконтрольному обвиняемому в руководстве банды "Трифоновские" Александру Ясину юридическому лицу земельного участка на улице Спортивная в городе Владивостоке».
Участок относится к землям рекреационного назначения, здесь могли быть построены «спортивные объекты, парковые зоны для отдыха горожан», а фактически были возведены торговые комплексы.
По другому эпизоду экс-директор департамента обеспечила продажу земельного участка на Верхней улице во Владивостоке за сумму 3 млн руб., хотя его рыночная стоимость составляла более 63 млн руб. «В результате земельный участок выбыл из ведения Приморского края по явно несоответствующей его рыночной стоимости цене»,— информировало следствие. Участок перешел в собственность строительной компании.
Также Наталье Соколовой вменили в вину получение взятки «в виде выполнения строительно-монтажных работ по устройству монолитной чаши бассейна на территории ее домовладения» от гендиректора строительной компании «Ремстройцентр» Александра Лемешева. Стоимость работ составила более 1 млн руб. Взамен, говорится в обвинительном заключении, Наталья Соколова согласовала документацию, «обеспечивающую заключение договора аренды земельного участка на улице Грязелечебница во Владивостоке для дальнейшей малоэтажной жилой застройки».
Взяткодатель Александр Лемешев был приговорен судом первой инстанции к девяти годам колонии строгого режима и штрафу в размере 40,8 млн руб.— это 40-кратный размер взятки. Однако апелляционная инстанция отменила наказание в виде лишения свободы, ограничившись штрафом в размере 71,5 млн руб.
Наталья Соколова не признала вину и заявила в начале судебного процесса, что обвинение ей непонятно. «Я не признаю вину, потому что я не понимаю, в чем меня обвиняют. Я не совершала каких-либо преступлений. И нет события преступления, потому что оно не описано, как того требует УПК»,— цитировал экс-чиновницу Newsvl. По словам госпожи Соколовой, в частности, договор на строительство бассейна заключал ее отец, а сама она на тот момент уже не работала в мэрии и не могла повлиять на решения о предоставлении земельных участков, поэтому обвинения во взяточничестве абсурдны.
Что касается других инкриминируемых эпизодов, то экс-чиновница настаивала, что решения, касающиеся земельных участков, принимались ей в рамках должностных обязанностей.
Адвокат Натальи Соколовой Владимир Мамонов не стал отвечать на вопрос “Ъ”, будет ли приговор обжалован в кассационном порядке, пояснив, что необходимо согласовать позицию с доверителем. Он добавил, что его подзащитная виновной себя не признает.
В Советском райсуде Владивостока будет рассмотрен также гражданский иск прокуратуры к Наталье Соколовой и членам ее семьи об обращении в доход государства недвижимости общей стоимостью 27 млн руб. Заседание назначено на 22 октября. По мнению надзора, активы были приобретены на доходы, законность которых не подтверждена.
Наталья Соколова занимала пост директора департамента земельных и имущественных отношений администрации Приморья в 2012–2016 годах. В декабре 2016 года тогдашний губернатор края Владимир Миклушевский ее уволил. Затем госпожа Соколова получила пост первого вице-мэра в команде главы Владивостока в 2018–2021 годах Олега Гуменюка. Впоследствии он был приговорен к 12 годам колонии строгого режима за коррупцию.