Экипаж пропавшего в Атлантике батискафа «Титан» погиб

Экипаж и пассажиры батискафа «Титан», отправившегося к затонувшему «Титанику» и переставшего выходить на связь 19 июня, погибли. Об этом сообщила Береговая охрана США, участвовавшая в поисках, и компания OceanGate — оператор судна. Ранее спасателям удалось найти обломки глубоководного аппарата.

Изучив обломки, специалисты пришли к выводу, что с батискафом произошла имплозия, или направленный внутрь взрыв. Судно сжало под давлением воды.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Батискафа «Титан»

Фото: OceanGate Expeditions, Reuters Батискафа «Титан»

Фото: OceanGate Expeditions, Reuters

«Сегодня утром беспилотный подводный аппарат, запущенный с судна Horizon Arctic, обнаружил хвостовую обшивку "Титана" примерно в 1 600 футах (487 метров) от носовой части на морском дне. Впоследствии были найдены дополнительные обломки», — сообщил контр-адмирал Береговой охраны США Джон Могер на пресс-конференции.

«В ходе консультации с экспертами объединенного командования был сделан вывод, что обломки свидетельствуют о катастрофическом ущербе пассажирской капсуле», — добавил он (цитата по ТАСС).

На уточняющий вопрос о судьбе экипажа господин Могер сказал: «Я выражаю соболезнования семьям».

В сообщении OceanGate говорится, что жизни пяти пассажиров батискафа «к сожалению, были потеряны». «Наши сердца с этими пятью душами и каждым членом их семей в это тяжелое время. Мы оплакиваем их гибель»,— говорится в заявлении, которое также приводит CNN.

О том, что подводный аппарат с пятью людьми на борту пропал на пути к обломкам «Титаника», стало известно в понедельник, 19 июня. На борту батискафа находились британский миллиардер Хэмиш Хардинг, основатель OceanGate Стоктон Раш, французский профессиональный акванавт Поль-Анри Нарголе, а также британский бизнесмен с пакистанскими корнями Шахзада Давуд и его сын Сулейман.