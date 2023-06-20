96 часов на подъем с «Титаника»

В открытом океане, примерно в 700 км от берега Ньюфаундленда, вторые сутки продолжается спасательная операция: службы береговой охраны США и Канады пытаются обнаружить небольшой батискаф, на котором пять человек отправились к обломкам «Титаника». Чтобы найти подводных исследователей, у спасателей остается менее трех дней.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Батискаф Titan

Фото: OceanGate Expeditions / AP Батискаф Titan

Фото: OceanGate Expeditions / AP

В воскресенье утром команда «специалистов по миссиям», как называют участников экспедиций в компании-операторе OceanGate, отправилась к затонувшему лайнеру. По данным СМИ, на борту самого батискафа находились пять человек: непосредственно пилот, британский миллиардер Хэмиш Хардинг, основатель OceanGate Стоктон Раш, французский профессиональный акванавт Поль-Анри Нарголе, а также британский бизнесмен с пакистанскими корнями Шахзада Давуд и его сын Сулейман.

Команда отправилась в экспедицию из Сент-Джонса (Ньюфаундленд). Обломки «Титаника» находятся примерно в 700 км от города.

Известно, что вспомогательное судно OceanGate успешно добралось до места погружения, с которого оно и спустило батискаф. То, что осталось от «Титаника», лежит на глубине порядка 3,8 тыс. метров.

Непосредственно на погружение и возвращение на поверхность компанией отводится около восьми часов. Но, по данным береговой охраны США, уже через 1 час 45 минут после начала погружения батискафа в 21:13 по местному времени (2:43 понедельника по московскому времени) связь с ним была потеряна.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Британский миллиардер Хэмиш Хардинг Фото: Reuters / Courtesy of Jannicke Mikkelsen Основатель OceanGate Стоктон Раш Фото: Reuters / Shannon Stapleton/File Photo Бизнесмен Шахзада Давуд Фото: Reuters Следующая фотография 1 / 3 Британский миллиардер Хэмиш Хардинг Фото: Reuters / Courtesy of Jannicke Mikkelsen Основатель OceanGate Стоктон Раш Фото: Reuters / Shannon Stapleton/File Photo Бизнесмен Шахзада Давуд Фото: Reuters

Как отметил в ходе пресс-конференции, посвященной спасательной операции, командир береговой охраны США контр-адмирал Джон Могер, знать точное время потери связи жизненно важно, так как в данном случае счет идет на часы.

Производителем батискафа предусмотрено, что тот сможет работать в режиме чрезвычайной ситуации максимум 96 часов.

Хотя спасателям известно место спуска батискафа, обнаружить его «в столь удаленном» от берега месте очень непросто, заявил господин Могер. Усугубляет ситуацию и глубина, на которую должен был спуститься батискаф. В спасательной операции принимают участие силы береговой охраны США, Канады, а также коммерческие суда, находившиеся в районе бедствия. Кроме того, в поисках участвуют самолеты C-130, которые изучают поверхность океана, и два самолета P-8, которые оборудованы гидролокаторами для поиска подводных лодок.

Почти все члены нынешней экспедиции — опытные путешественники. Так, Хэмиш Хардинг — авиатор с действующей лицензией пилота. Он летал в космос на борту пилотируемого самолета Blue Origin в качестве туриста. Кроме того, мужчина стал обладателем трех рекордов Гиннесса: самое быстрое кругосветное путешествие вокруг Земли через оба полюса, самая большая дистанция, пройденная в самой глубокой части океана, наибольшая продолжительность пребывания на такой глубине. Поль-Анри Нарголе, 77-летний бывший командующий ВМС Франции, получил прозвище «мистер Титаник», так как около 35 лет занимается изучением обломков лайнера и уже несколько раз погружался на дно океана.

Американская компания OceanGate больше десяти лет занимается организацией погружений на батискафах в воды Атлантического океана. Сначала ее клиентами были исключительно ученые и исследователи океанических глубин. С 2021 года компания начала организовывать и туристические экспедиции — к обломкам легендарного судна «Титаник», потерпевшего крушение в 1912 году.

Стоимость такого путешествия на одного человека — $250 тыс. Осуществляется спуск на батискафе Titan, исследовательском подводном аппарате длиной 6,7 м, способном без проблем спускаться на глубину до 4 тыс. м.

Где именно и на какой глубине может находиться судно, пока неизвестно. По данным СМИ, батискаф мог столкнуться с рифом на глубине 2,9 тыс. м. Но управляющий директор OceanGate Марк Батлер не теряет надежды: «У нас еще достаточно времени на завершение спасательной миссии, а на борту достаточно спасательного оборудования. Мы все надеемся и молимся, чтобы они вернулись в целости и безопасности».

Кирилл Сарханянц