Опорный пункт обвинения
Бывшему курскому депутату утвердили срок за хищения на линиях обороны
09.10.2026, 14:34
Курский областной суд не ужесточил приговор экс-депутату облдумы и предпринимателю Максиму Васильеву, осужденному за хищения при строительстве оборонительных сооружений на границе. Его наказание в виде семи лет колонии оставлено без изменений. Апелляционное представление на пересмотр срока подавала прокуратура — сам осужденный вину признал. Параллельно размер наказаний оспаривают другие фигуранты, вину не признавшие. Расследование дела о хищениях продолжается, и в нем появляются все новые обвиняемые.
Курский областной суд 8 октября рассмотрел апелляционное представление прокуратуры на приговор экс-депутату регионального парламента и предпринимателю Максиму Васильеву. В августе он был приговорен к семи годам за отмывание преступных доходов, полученных в составе организованной группы в особо крупном размере при строительстве фортификационных сооружений на границе с Украиной (ч. 4 ст. 174.1 УК РФ).
Как рассказали “Ъ” в пресс-службе облсуда, в части наказания приговор был оставлен без изменений. Отбывать его Максиму Васильеву предстоит в колонии общего режима.
Близкий к депутату собеседник “Ъ” отметил, что сам подсудимый не обжаловал приговор Ленинского райсуда, так как признал вину и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве.
Максим Васильев является одним из ключевых фигурантов дела о растрате при строительстве фортификационных сооружений на границе с Украиной в Глушковском районе Курской области. Как установило МВД РФ, экс-депутат участвовал в выводе почти 153 млн руб. во время возведения взводных опорных пунктов в поселках Теткино и Попово-Лежачи. В действительности выполнявшиеся фирмой депутата ООО «КТК Сервис» работы были завершены лишь на 10%, а ответственные за стройку сотрудники областного АО «Корпорация развития Курской области» доложили в областное управление капстроительства об исполненном контракте.
На похищенные деньги участники истории приобрели дорогостоящее имущество, установил суд.
Всего по делам о строительстве оборонительных сооружений в Курской области были осуждены более десяти человек. Наиболее суровые приговоры за получение взяток при покровительстве подрядчикам получили бывший губернатор Алексей Смирнов и его экс-заместитель Алексей Дедов, которым было назначено по 14 и 17 лет колонии. Их просьбы смягчить наказание остались без удовлетворения. В данный момент обжалуют свои приговоры и бывшие топ-менеджеры корпорации развития Владимир Лукин, Игорь Грабин и Дмитрий Спиридонов, получившие от семи до девяти лет. Вину они не признали и настаивали, что все работы на границе с Украиной были выполнены и приняты Министерством обороны. Как рассказали “Ъ” в Курском областном суде, рассмотрение их апелляционных жалоб назначено на 16 октября.
Активное расследование уголовных дел о строительстве фортификационных сооружений на границе с Украиной в Курской области началось осенью 2024 года. До сих пор следствие вскрывает новые эпизоды преступлений. Так, в конце сентября 235-й гарнизонный военный суд заключил под стражу начальника отдела управления инженерных войск Ленинградского военного округа полковника Александра Баринова. Ему вменяется в вину злоупотребление должностными полномочиями при возведении фортификационных сооружений в виде железобетонных пирамид в Курской области. По данным следствия, он якобы подписывал акты приемки без фактической проверки выполненных работ. Санкция вменяемой в вину Александру Баринову статьи (ч. 3 ст. 285 УК РФ) предусматривает наказание до десяти лет лишения свободы.