Опорный пункт обвинения

Активное расследование уголовных дел о строительстве фортификационных сооружений на границе с Украиной в Курской области началось осенью 2024 года. До сих пор следствие вскрывает новые эпизоды преступлений. Так, в конце сентября 235-й гарнизонный военный суд заключил под стражу начальника отдела управления инженерных войск Ленинградского военного округа полковника Александра Баринова. Ему вменяется в вину злоупотребление должностными полномочиями при возведении фортификационных сооружений в виде железобетонных пирамид в Курской области. По данным следствия, он якобы подписывал акты приемки без фактической проверки выполненных работ. Санкция вменяемой в вину Александру Баринову статьи (ч. 3 ст. 285 УК РФ) предусматривает наказание до десяти лет лишения свободы.