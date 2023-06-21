Менее суток остается на поиски пропавшего батискафа Titan

В водах Атлантики продолжаются поиски батискафа Titan, отправившегося к обломкам легендарного лайнера «Титаник», затонувшего в 1912 году. Экспедиция стартовала 16 июня из Сент-Джонса (Ньюфаундленд). Связь с экипажем была потеряна 18 июня через 1 час 45 минут после начала погружения батискафа. На его борту находятся пять человек: пилот, британский миллиардер Хэмиш Хардинг, основатель компании-оператора OceanGate Стоктон Раш, французский профессиональный акванавт Поль-Анри Нарголе, британский бизнесмен с пакистанскими корнями Шахзада Давуд и его сын Сулейман. Производителем батискафа предусмотрено, что тот сможет работать в режиме чрезвычайной ситуации максимум 96 часов. По московскому времени кислород в системе жизнеобеспечения должен закончиться утром в четверг, 22 июня.

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Американская компания OceanGate больше десяти лет занимается организацией погружений на батискафах в воды Атлантического океана. Сначала ее клиентами были исключительно ученые и исследователи океанических глубин. С 2021 года компания начала организовывать и туристические экспедиции. Стоимость такого путешествия на одного человека — $250 тыс.