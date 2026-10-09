Deadline: Paramount снимет фильм по игре «Cyberpunk 2077»

CD Projekt RED выпустила «Cyberpunk 2077» в 2020 году. Это игра в жанре ролевого экшена, действие в которой происходит в 2077 году и которая основана на настольной игре в стиле киберпанк «Cyberpunk 2020». CD Projekt RED продала около 40 млн копий видеоигры.