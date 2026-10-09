Deadline: Paramount снимет фильм по игре «Cyberpunk 2077»
09.10.2026, 14:33
Paramount Pictures готовится снять фильм по видеоигре «Cyberpunk 2077», разработанной польской компанией CD Projekt RED. Об этом написало издание Deadline со ссылкой на источники. По их данным, в проекте также участвует Лоренцо ди Бонавентура, известный, в частности, как один из продюсеров серии фильмов «Трансформеры».
После публикации Deadline содиректор CD Projekt RED Михал Новаковски написал в X, что они рады будущему партнерству с Paramount. Он при этом не сообщил никаких деталей. После публикации Deadline акции разработчика выросли более чем на 3%.
CD Projekt RED выпустила «Cyberpunk 2077» в 2020 году. Это игра в жанре ролевого экшена, действие в которой происходит в 2077 году и которая основана на настольной игре в стиле киберпанк «Cyberpunk 2020». CD Projekt RED продала около 40 млн копий видеоигры.