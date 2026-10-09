«Яндекс» договорился с провайдерами ускорить размещение сервисов клиентов
09.10.2026, 14:29
«Яндекс» договорился с облачными провайдерами VK Cloud, Selectel и К2Cloud об ускоренном размещении данных и сервисов клиентов. Решение было принято после атак БПЛА на дата-центры компании, рассказали ТАСС в «Яндексе».
По данным «Яндекса», были выделены дополнительные команды специалистов, также предложены гибкие финансовые условия и упрощено подключение. Компания рассчитывает, что это поможет скорее восстановить доступность ее сервисов.
«Команды Yandex Cloud и провайдеров-партнеров работают вместе, чтобы сделать переезд максимально быстрым и бесшовным»,— заверили в пресс-службе.
8 октября атаке БПЛА подвергся дата-центр «Яндекса» в рязанском Сасово. На объекте произошел пожар, затронувший инфраструктуру. После ЧП были зафиксированы сбои в Рунете, в том числе в работе отдельных сервисов «Яндекса», сайтов СМИ и соцсетей. Сегодня был атакован дата-центр в Калуге. «Яндекс» затруднился назвать сроки восстановления оборудования на обоих объектах.