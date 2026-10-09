«Роскошь и простота, избыток и ограничение»
Анна Минакова — о выставке Spectrum в Милане
09.10.2026, 14:25
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10 Corso Como продолжает делать очень сильные выставочные проекты. Новый посвящен одному из самых узнаваемых дуэтов современной моды — Viktor&Rolf. Выставка Spectrum открылась в миланской галерее 25 сентября, и проект юбилейный, ведь экспозицию запустили в год 35-летия самого 10 Corso Como. Для Виктора Хорстинга и Рольфа Снорена это первая персональная выставка в Италии.
Вместо привычной ретроспективы по годам здесь собрали настоящую машину времени. Более 20 кутюрных образов из 30-летней истории дуэта сгруппировали по темам, повторяющимся идеям, формам и приемам. Название тоже неслучайное. Как свет проходит через призму и распадается на составляющие, так и здесь раскрываются разные стороны Viktor&Rolf, от иронии и театральности до сюрреализма, социального комментария и постоянной игры с самим устройством моды.
В экспозиции есть работы от ранних проектов 1990-х до совсем новых коллекций. Среди них знаменитые вещи, где тело буквально исчезает за гипертрофированными объемами, огромными плечами или конструкциями, которые больше похожи на скульптуру. Отдельно показывают вещи из коллекций Atomic Bomb, Haute Abstraction, Couture Prompt, Surreal Shoulder, Late Stage Capitalism Waltz и других.
В начале маршрута стоят два образа из совсем свежей Gilded Age 2.0, один золотой, второй из джута. Так сразу задается любимая пара противоположностей Viktor&Rolf, роскошь и простота, избыток и ограничение.
Важную роль в выставке играют зеркала и двойники. Даже самих дизайнеров показывают в двойном портрете, снятом Инез ван Ламсвеерде и Винудом Матадином спустя 30 лет после дебюта дуэта. Есть и фарфоровые куклы в одежде Viktor&Rolf. Те же модели превращаются в миниатюры, и их почти объектная природа становится еще заметнее. Выставка продлится до 22 ноября, вход свободный.