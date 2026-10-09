«Роскошь и простота, избыток и ограничение»

Вместо привычной ретроспективы по годам здесь собрали настоящую машину времени. Более 20 кутюрных образов из 30-летней истории дуэта сгруппировали по темам, повторяющимся идеям, формам и приемам. Название тоже неслучайное. Как свет проходит через призму и распадается на составляющие, так и здесь раскрываются разные стороны Viktor&Rolf, от иронии и театральности до сюрреализма, социального комментария и постоянной игры с самим устройством моды.