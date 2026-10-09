Цель мероприятия 8 октября — борьба с тем, что Белый дом считает растущей бюрократизацией в научной сфере и застоем в инновациях…
«"Америка прежде всего", основанная на иностранных талантах»
Трамп вручил награды лидерам технологической индустрии США: реакция мировых СМИ
NBC News (Нью-Йорк, США)
Трамп наградил Маска и других гигантов технологической отрасли национальными медалями в области науки
Торжество состоялось через несколько часов после того, как вице-президент Джей Ди Вэнс объявил, что администрация Трампа приостанавливает участие Microsoft, чей гендиректор был почетным гостем на церемонии, а также несколько других компаний в программе, позволяющей иностранным работникам подавать заявку на получение вида на жительство…
Выступавшие то использовали термин ИИ, то СИ («суперинтеллект») — ему отдают предпочтение представители администрации после того, как Трамп подписал указ о переименовании технологии.
The Guardian (Лондон, Великобритания)
Трамп устроил церемонию награждения технологических миллиардеров так, как если бы ему было плевать на простых американцев
8 октября президент США приехал в здание, которое он назвал в честь самого себя, вручил награду самому богатому человеку мира и своему «заклятому другу» Илону Маску и другим миллиардерам из сферы технологий и даже получил награду, которая принадлежала его покойному дядюшке.
Учитывая золотой фетиш Трампа, мероприятие было названо «саммитом золотого века американских инноваций», факт наступления которого станет новостью для многих ведомств и академий, которые при правлении (Трампа.— “Ъ”) столкнулись с многомиллиардными сокращениями бюджетов…
Когда церемония закончилась, на сцене вместе с Трампом остался король ИИ Хуанг… Они вдвоем указывали руками и дирижировали собравшимися… и выглядели крайне довольными собой. Весьма подходящая завершающая картинка двух человек, которые правят миром и, возможно, еще найдут способ его уничтожить с помощью искусственного (зачеркнуто), суперинтеллекта.
«Аль-Джазира» (Доха, Катар)
Трамп вручил высшие награды в сфере науки Илону Маску и другим топ-менеджерам технологической индустрии
Пять из шести человек, получивших 8 октября медали, были рождены за пределами США. Четверо входят в список десяти самых богатых людей мира по версии Индекса миллиардеров от Bloomberg…
Церемония с медалями стала последним примером того, что критики называют все более тесными отношениями между топ-менеджерами Кремниевой долины и второй администрацией Трампа.
Такие могущественные компании, как Amazon, Meta (признана экстремистской и запрещена в РФ.— “Ъ”) и Nvidia, спонсировали вторую инаугурацию Трампа, а некоторые видные лидеры отрасли, включая Маска и основателя Amazon Джеффри Безоса, присутствовали на церемонии принесения им присяги. Трамп, со своей стороны, пообещал сократить регулирование и сделать США «мировым лидером в сфере искусственного интеллекта»… Некоторые из предпринимателей в технологической сфере, которых наградили 8 октября, установили тесные связи с Белым домом при помощи политических и деловых связей.
Techcrunch (Сан-Франциско, США)
Президент Трамп вручает жертвователям из бигтеха высшие научные награды страны
В общей сложности награжденные пожертвовали почти $6 млрд на инициативы, имеющие отношение к Трампу и его администрации. Например, Alphabet и Microsoft делали пожертвования в фонд инаугурации президента и на бальный зал Белого дома. AMD жертвовала в протрамповский Super PAC (Суперкомитет политических действий.— “Ъ”), а Майкл и Сьюзен Делл пожертвовали $6,25 млрд на «Счета Трампа» — сберегательную программу для детей, запущенную администрацией.
The Times of India (Мумбай, Индия)
«Америка прежде всего», основанная на иностранных талантах; пятеро из шести хайтек-руководителей, удостоенных наград от Трампа, родились за пределами США
Было нечто очаровательно-неловкое и парадоксальное в чествовании американского технологического величия президентом США Дональдом Трампом… Из шести гигантов технологической индустрии, которые получили из рук босса MAGA высшие награды в области науки и технологий, пятеро родились за пределами США…
Если идея движения MAGA заключается в том, что Америке не нужны иностранцы, чтобы она стала снова великой, Белый дом представил роскошное опровержение — со всеми медалями, миллионерами, официальным одобрением президента…
Они также невольно напомнили о давней истине, касающейся Кремниевой долины и американской технологической индустрии в целом: лидерство США в науке и технике основывается не только на американской изобретательности, но и на способности этой страны привлекать, обучать и удерживать высококлассных специалистов со всего мира. Это довольно неудобная мысль для администрации, которая твердо вознамерилась сделать иностранных рабочих главными злодеями в своей политической риторике.