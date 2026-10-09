«"Америка прежде всего", основанная на иностранных талантах»

Трамп устроил церемонию награждения технологических миллиардеров так, как если бы ему было плевать на простых американцев

8 октября президент США приехал в здание, которое он назвал в честь самого себя, вручил награду самому богатому человеку мира и своему «заклятому другу» Илону Маску и другим миллиардерам из сферы технологий и даже получил награду, которая принадлежала его покойному дядюшке.

Учитывая золотой фетиш Трампа, мероприятие было названо «саммитом золотого века американских инноваций», факт наступления которого станет новостью для многих ведомств и академий, которые при правлении (Трампа.— “Ъ” ) столкнулись с многомиллиардными сокращениями бюджетов…

Когда церемония закончилась, на сцене вместе с Трампом остался король ИИ Хуанг… Они вдвоем указывали руками и дирижировали собравшимися… и выглядели крайне довольными собой. Весьма подходящая завершающая картинка двух человек, которые правят миром и, возможно, еще найдут способ его уничтожить с помощью искусственного (зачеркнуто), суперинтеллекта.