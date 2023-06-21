Владельцы пропавшего в Атлантике батискафа в 2020 году сообщали о признаках «циклической усталости» судна

У подводной лодки, которая пропала на пути к обломкам лайнера «Титаник», были признаки «циклической усталости». Об этом Стоктон Раш, основатель компании-владельца батискафа OceanGate, говорил в одном из интервью 2020 года, сообщил телеканал NBC News.

В январе 2020 года Стоктон Раш в разговоре с порталом GeekWire заявил, что у корпуса подлодки, на которой опускаются к обломкам «Титаника», есть признаки «циклической усталости». NBC отмечает, что из-за этого батискаф мог опускаться только на глубину до 3 тыс. м., тогда как «Титаник» находится на глубине 3,8 тыс. м.

NBS также приводит презентацию OceanGate (.pdf) для океанографической лаборатории за декабрь 2019 года. В ней сказано, что максимальная глубина погружения пропавшей подлодки — 3 тыс. м. При этом в 2021 году батискаф опускался к обломкам «Титаника». Сейчас на сайте OceanGate сказано, что он может погружаться на глубину 4 тыс. м, отмечает телеканал.

О пропаже подлодки с пятью людьми на борту по пути к обломкам «Титаника» стало известно в понедельник, 19 июня. По данным береговой охраны США, в 2:43 понедельника по мск (через 1 час 45 минут после начала погружения) связь с батискафом была потеряна. Производителем батискафа предусмотрено, что тот сможет работать в режиме чрезвычайной ситуации максимум 96 часов.

Вчера, 20 июня, береговая охрана США сообщила, что пропавший батискаф разыскивают с воздуха на площади более 14 тыс. кв. км.

По данным СМИ, на борту самого батискафа находятся: непосредственно пилот британский миллиардер Хэмиш Хардинг, основатель OceanGate Стоктон Раш, французский профессиональный акванавт Поль-Анри Нарголе, а также британский бизнесмен с пакистанскими корнями Шахзада Давуд и его сын Сулейман.

Подробнее — в материале «Ъ» «96 часов на подъем с "Титаника"».

Олеся Павленко