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Коммерсантъ FM
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Миллиардер Хэмиш Хардинг находится в батискафе, который пропал при экскурсии к «Титанику»

Британский миллиардер Хамиш Хардинг был на борту батискафа, который пропал во время экскурсии к месту гибели пассажирского лайнера «Титаник» в Атлантике. Также в нем находились основатель американской компании, которая владеет батискафом, Стоктон Раш и французский пилот субмарин Поль-Анри Нарголе. Всего на борту были пять человек.

О том, что на борту находился господин Хардинг, сообщил его пасынок в Facebook (соцсеть принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ). По его словам, продолжается поисково-спасательная операция.

Хамиш Хардинг — 58-летний бизнесмен. Владелец компании Action Aviation по продаже и эксплуатации авиатехники. Он летал в космос на борту пилотируемого самолета Blue Origin в качестве туриста. Обладатель трех рекордов Гиннеса: самое быстрое кругосветное путешествие вокруг Земли через оба полюса, самая большая дистанция, пройденная в самой глубокой части океана, наибольшая продолжительность пребывания на такой глубине.

Пассажирский лайнер «Титаник» потерпел крушение в ночь на 15 апреля в 1912 году по пути из Великобритании в США. Его обломки находятся на глубине 3,8 тыс. м.

Леонид Уварчев

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