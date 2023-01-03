АвтоВАЗ получит российские активы Nissan

Подведомственное Минпромторгу ФГУП НАМИ передаст АвтоВАЗу российские активы автоконцерна Nissan. Об этом сообщил в интервью телеканалу РБК вице-премьер, глава Минпромторга Денис Мантуров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Денис Мантуров

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Денис Мантуров

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«Недавно было принято решение Nissan передать акции НАМИ, но НАМИ, в свою очередь, эти акции передает АвтоВАЗу для последующего запуска производства автомобилей Lada в кооперации с иностранными производителями на площадке в Санкт-Петербурге»,— рассказал министр (цитата по «РИА Новости»).

Nissan объявил об уходе с российского рынка в конце октября. Минпромторг РФ объявил, что его ФГУП получит 100% активов Nissan в России, в том числе завод в Петербурге. Обслуживанием автомобилей Nissan в России занимается бывший актив Renault АвтоВАЗ. АвтоВАЗ будет выпускать на бывшем заводе Nissan более дорогие машины.

Подробности — в материале «Ъ» «Японские автоконцерны сворачивают из России».

Лаура Кеффер