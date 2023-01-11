АвтоВАЗ приедет до конца зимы

Вчера глава АвтоВАЗа Максим Соколов назвал сроки перехода петербургского завода Nissan в собственность АвтоВАЗа: это должно произойти до конца нынешней зимы. Сейчас, по словам господина Соколова, достигнуты принципиальные политические соглашения с ведущими китайскими автопроизводителями о запуске в Петербурге автомобилей под брендом Lada. Некоторые эксперты сомневаются, что новый владелец сможет достичь в этом году заявленного плана по выпуску 10 тыс. автомобилей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

О планах развития производства на бывшем японском заводе Nissan, вчера, 10 января, на пресс-конференции сообщил президент АвтоВАЗа Максим Соколов. По его словам, завод Nissan в Петербурге, который в прошлом году был передан подведомственному Минпромторгу ФГУП НАМИ за символическую цену €1, в январе — феврале перейдет в собственность АвтоВАЗа. На производстве будут выпускаться автомобили под брендом Lada — три модели, в том числе седаны С-класса и кроссоверы D-класса. Как ранее оценивали автоэксперты, цена седанов составит около 2 млн рублей, а кроссоверов — от 2,4 до 3 млн рублей.

Помимо этого, господин Соколов рассказал, что компания достигла принципиальных политических соглашений с ведущими китайскими производителями автомобилей. «Соглашения будут материализованы в подписании соответствующих юридически значимых документов, где будут детализированы все моменты по производству определенного модельного ряда, комплектации, порядку сборки автомобилей»,— объяснил глава АвтоВАЗа. О том, что компания ведет переговоры с потенциальными партнерами, в том числе китайскими, господин Соколов сообщал в конце декабря.

В нынешнем году АвтоВАЗ планирует выпустить около 10 тыс. автомобилей на петербургской площадке. По мнению начальника отдела торговых операций ООО «ПТЦ» Дмитрия Маркова, петербургский автозавод сможет выйти на объемы производства бывшего владельца предприятия в течение нескольких лет, а в дальнейшем нарастить объем производства до уровня максимальной мощности. Господин Марков считает, что в условиях пониженной конкуренции на российском авторынке китайские автомобили будут пользоваться спросом, поэтому АвтоВАЗ сможет реализовать весь произведенный объем.

Автоэксперт Денис Гаврилов дает менее оптимистичную оценку планам автопроизводителя. Он не исключает, что планы по производству 10 тыс. машин на этот год могут оказаться излишне оптимистичными. «Не думаю, что загрузка производства будет 100%. Даже Nissan в самые лучшие годы обеспечивал загрузку только половины мощностей. К тому же непонятно, могут ли АвтоВАЗ и его партнеры использовать оборудование, оставшееся от Nissan. А если могут, то в каком формате»,— прокомментировал эксперт. По его словам, оборудование прежних владельцев вряд ли будет задействовано, так как новые машины будут выпускаться по принципу крупноузловой сборки.

Выпуск автомобилей в России Nissan приостановил в марте. По официальной версии, причиной простоя стали проблемы с поставкой комплектующих. В конце октября производитель объявил об уходе с российского рынка. Завод Nissan работал в городе с 2009 года. На нем выпускалось три модели: X-Trail, Qashqai и Murano. Производственная мощность составляла 100 тыс. автомобилей в год. В 2021 году на заводе собрали около 45 тыс. автомобилей.

По мнению экспертов, новые модели в нынешних условиях рынка будут пользоваться спросом. «В условиях ограниченности представленных на рынке европейских, японских, корейских брендов понятно, что китайские бренды будут пользоваться определенной популярностью. Однако важно, какая будет цена. Сейчас сборка суперкрупноузловая, при этом цены существенно растут»,— отметил гендиректор агентства «Infoline-Аналитика» Михаил Бурмистров. «Это не первый проект крупноузловой сборки китайских автомобилей под российским брендом — уже действуют Evolute, "Москвич", готовится к запуску Alfarus в Энгельсе. Все эти марки на данном этапе нацелены на корпоративного клиента. Физические лица в продажах перечисленных брендов в ближайшее время могут занимать долю до 20%. Думаю, что корпоративные продажи могут стать основой и для продукции завода в Петербурге. Но важен вопрос дистрибуции, позиционирования и непосредственно модельной линейки. Например, если это будет кроссовер под брендом Lada, реализуемый в действующих дилерских центрах марки, то вполне вероятно, что спрос на него будет формироваться, в том числе, за счет приверженцев отечественной марки. Кроме того, на модельный ряд могут распространяться и государственные программы, что также подстегнет интерес к этим автомобилям»,— заключил Денис Гаврилов.

Надежда Ярмула