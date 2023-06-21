МИД Китая обвинил США в фальсификации политических обещаний по Тайваню

Представитель китайского МИДа Ян Тао заявил, что США искажают свою позицию в отношении политики «одного Китая». Дипломат подчеркнул, что китайские власти не признают каких-либо гарантий Тайваню со стороны Вашингтона.

«США давали четкое обещание, признав, что в мире есть только один Китай, Тайвань является частью Китая, и что КНР является единственным законным правительством, представляющим Китай»,— сказал господин Ян на брифинге (цитата по Bloomberg).

Он предположил, что эта политика «была подорвана» решением США предоставить гарантии Тайваню. По его словам, они противоречат тому, о чем Пекин и Вашингтон договаривались. «Китай решительно выступил против них и не признает их»,— отметил Ян Тао.

Госсекретарь США Энтони Блинкен 18 июня повестил Китай с двухдневным визитом. Он встретился с главой МИД Китая Цинь Ганом и провел переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином. По данным китайского МИДа, господин Блинкен заявил, что власти США не поддерживают независимость Тайваня и не хотят конфликтовать с Китаем.

Подробнее о визите — в материале «Ъ» «Энтони Блинкен продвинулся в партийной иерархии».

Лаура Кеффер