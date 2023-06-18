Глава МИД КНР Цинь заявил о самом низком уровне отношений с США

Министр иностранных дел Китая Цинь Ган заявил, что отношения США и КНР пришли к самому низкому уровню со дня их установления. Об этом он заявил по итогу встречи с госсекретарем США Энтони Блинкеном, выразив надежду, что Вашингтон выстроит «объективную и рациональную позицию» по отношению к Пекину. Между тем Госдеп США охарактеризовал переговоры как «конструктивные, обстоятельные и откровенные».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Leah Millis/Pool, Reuters Фото: Leah Millis/Pool, Reuters

«На текущий момент отношения Китая и Соединенных Штатов находятся на самом низком уровне с момента установления дипломатических отношений между нашими странами. Это не соответствует интересам народов КНР и США»,— сказал господин Цинь, трансляцию вело Центральное телевидение Китая (цитата по ТАСС).

Глава МИД Китая подчеркнул, что «политические трения» невыгодны обеим странам. При этом он указал, что КНР «придерживается последовательной и стабильной политики». «Надеемся, что США будут придерживаться рационального и объективного понимания Китая, двигаться навстречу Китаю, защищать политическую основу китайско-американских отношений и решать отдельные непредвиденные ситуации невозмутимо, профессионально и разумно»,— сказал господин Цинь.

Энтони Блинкен на встрече подчеркнул, что американская сторона будет отстаивать интересы своей страны и ее граждан, при этом стремясь к построению международного порядка. Он призвал к поддержанию открытых каналов связи по различным вопросам, чтобы избежать недопонимания, а также пригласил Цинь Гана в Вашингтон для продолжения переговоров.

Это первая поездка в Китай американского чиновника такого уровня за последние пять лет. Энтони Блинкен прибыл в КНР накануне утром по пекинскому времени. Он пробудет в городе два дня и проведет ряд встреч с китайскими чиновниками. Изначально визит Энтони Блинкена в Пекин планировался в феврале, но был отложен после того, как США сбили китайский аэростат в своем воздушном пространстве.

Лусине Баласян