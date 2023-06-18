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Коммерсантъ FM
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Блинкен прибыл в Китай

Госсекретарь США Энтони Блинкен приземлился в Пекине, передает AFP. В последний раз руководитель Госдепартамента посещал Китай в 2018 году. Господин Блинкен стал самым высокопоставленным представителям США, который прибыл в КНР с тех пор.

Госсекретарь пробудет в Пекине два дня. Как отмечает AFP, ни одна сторона не ожидает прорывов, так как страны расходятся по ряду вопросов: от торговли до региональной безопасности. Однако и Пекин, и Вашингтон все чаще высказывают заинтересованность в достижении большей стабильности.

Госсекретарь США планировал в феврале посетить Пекин, но отложил поездку после инцидента с китайским аэростатом, который Вашингтон заподозрил в шпионской активности. На прошлой неделе Китай посетил помощник госсекретаря США по делам Восточной Азии и Тихого океана Дэниел Критенбринк.

Об ожиданиях от визита — в материале «Ъ» «Базовые непотребности».

Леонид Уварчев

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