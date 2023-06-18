Госсекретарь США Блинкен начал встречу с главой МИД Китая Цинь

Госсекретарь США Энтони Блинкен и глава МИД Китая Цинь Ган начали встречу. Она проходит в государственной резиденции Дяоюйтай в Пекине. Об этом сообщило Центральное телевидение Китая.

Как пишет Reuters, перед началом встречи Цинь Ган приветствовал американскую делегацию во главе с Энтони Блинкеном у входа в резиденцию. Энтони Блинкен и Цинь Ган коротко поговорили по-английски и пожали друг другу руку напротив флагов США и Китая. Других подробностей встречи не приводится.

Это первая поездка в Китай американского чиновника такого уровня за последние пять лет. Энтони Блинкен прибыл в КНР накануне утром по пекинскому времени. Он пробудет в городе два дня и проведет ряд встреч с китайскими чиновниками.

Изначально визит Энтони Блинкена в Пекин планировался в феврале, но был отложен после того, как США сбили китайский аэростат в своем воздушном пространстве. США утверждали, что это был разведывательный аэростат, Китай — что сбившийся с курса метеозонд.

О том, чего ожидают от визита,— в материале «Ъ» «Базовые непотребности».

Олеся Павленко