«Лишь бы не дошло до ядерной зимы»

Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков выступил с программной речью по тематике контроля над вооружениями. Из его выступления следует, что для Москвы неприемлем предложенный Вашингтоном принцип «компартментализации», согласно которому РФ и США могли бы обсуждать вопросы стратегической стабильности в отрыве от иных противоречий, в том числе по Украине. Россия, судя по заявлениям Сергея Рябкова, теперь наоборот исходит из того, что все взаимосвязано, и не считает, что переговоры по контролю над вооружениями могут быть продуктивными, если США не пересмотрят свою «агрессивную антироссийскую политику».

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Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Замглавы МИД РФ Сергей Рябков

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Ответ Джейку Салливану

Свою речь Сергей Рябков произнес на XXII Международной школе ПИР-Центра по проблемам глобальной безопасности. Его выступление можно во многом считать ответом на недавнее выступление советника президента США по нацбезопасности Джейка Салливана, обрисовавшего американскую позицию по проблематике контроля над вооружениями.

По словам Сергея Рябкова, сфера контроля над вооружениями переживает сейчас «беспрецедентно глубокий, по сути системный кризис, связанный с общей деградацией в области международной безопасности и стратегической стабильности». «Этот кризис возник отнюдь не в последнее время, а назревал достаточно долго. Его основной причиной стало то, что США и ведомый ими Запад на определенном этапе взяли курс на активное задействование силового давления и прямое применение силы в безуспешных попытках укрепить свои глобальные позиции, а затем — чтобы затормозить их объективное ослабление»,— заявил замминистра.

В результате «дестабилизирующего и в высшей степени враждебного по отношению к России поведения США», были, по словам Сергея Рябкова, «девальвированы» конструктивные моменты, которые наметились было в российско-американском стратегическом диалоге на начальном этапе работы властей РФ с администрацией Джона Байдена.

Напомним, вскоре после прихода нынешнего президента США к власти, Москва и Вашингтон смогли продлить еще на пять лет срок действия ключевого двустороннего соглашения в сфере безопасности: Договора о стратегических наступательных вооружениях — ДСНВ. А по итогам саммита в Женеве 16 июня 2021 года президенты РФ и США Владимир Путин и Джо Байден приняли совместное заявление по стратегической стабильности. В нем главы государств переподтвердили согласованный Михаилом Горбачевым и Рональдом Рейганом в 1985 году важнейший принцип, согласно которому в ядерной войне не может быть победителей, а потому она никогда не должна быть развязана. И объявили о запуске двустороннего диалога по стратегической стабильности, призванного заложить основу будущего контроля над вооружениями и мер по снижению рисков. В рамках этого процесса делегации двух стран успели провести два раунда очных переговоров. Их результаты были скромными, но обнадеживающими. Однако вскоре после ввода российских войск на Украину в феврале 2022 года США прервали свое участие в двустороннем диалоге по стратегической стабильности. Через год, в феврале 2023 года Россия приостановила свое участие в ДСНВ.

«Коренное изменение обстоятельств по сравнению с теми, в которых заключался ДСНВ (в 2010 году — “Ъ”), допущенное США существенное нарушение этого договора и американское содействие киевскому режиму в ударах по нашим стратегическим объектам, охваченным указанным соглашением, вынудило нас пойти на приостановление его действия. В сложившейся ситуации этот шаг стал обоснованным, закономерным и практически неизбежным»,— заявил Сергей Рябков на школе ПИР-Центра.

Накопившиеся проблемы и противоречия, по его словам, лишь продолжают обостряться, в стратегических делах нарастает хаос, множатся риски, чреватые развитием событий по наихудшему сценарию. «Сейчас наиболее острую стратегическую угрозу несет линия Запада на неуклонное повышение ставок в конфликте с Россией на грани прямого военного столкновения ядерных держав. Это способно повлечь серьезнейшие последствия вплоть до катастрофических»,— предупредил замглавы МИД РФ. Власти РФ, как следует из его речи, «последовательно направляют западным столицам отрезвляющие сигналы, однако они игнорируются, либо грубо извращаются и подаются как "безответственная ядерная риторика"».

Новое слово — «компартментализация»

Вместе с тем Сергей Рябков отметил, что в Москве фиксируют периодически звучащие из Вашингтона публичные сигналы относительно заинтересованности США в возобновлении работы по будущему контроля над вооружениями и, в частности, над поиском путей выработки нового соглашения на замену истекающему в 2026 году ДСНВ. «Сначала они жестко увязывались с украинским досье и неизменно сопровождались оговорками о необходимости России проявить в этом контексте некий "добросовестный подход". Теперь представители США заговорили о так называемой "компартментализации" — то есть о готовности сесть за стол переговоров по вопросам контроля над вооружениями безотносительного происходящего на Украине и вокруг нее, а также в целом в отношениях Россия-Запад»,— заявил замминистра.

Напомним, в своей программной речи от 2 июня советник по нацбезопасности президента США Джейк Салливан дал понять, что Белый дом заинтересован в начале консультаций о договоренностях, которые пришли бы на смену ДСНВ. При этом в Вашингтоне не считают нужным тянуть с такими переговорами до того момента, пока улучшатся переживающие глубокий кризис двусторонние отношения с Москвой, а предлагают действовать в духе той самой «компартментализации», иначе говоря — по принципу «мухи отдельно, котлеты отдельно». В администрации Джо Байдена полагают, что это может сработать, поскольку в период холодной войны США и СССР удавалось сотрудничать в сфере контроля над ядерными вооружениями, несмотря на острые разногласия в других областях.

По словам же Сергея Рябкова, США, выступая с такими предложениями, преследуют задачу «с позиции силы» навязать России такие схемы контроля над вооружениями, которые ограничивались бы прежде всего ядерными аспектами, а в остальном закрепляли бы американское превосходство «в каждой сфере» потенциальных боевых действий. «В связи с этим наш встречный призыв к США и ранее, и сейчас остается неизменным и заключается в следующем: если Вашингтон и в целом Запад кардинально не пересмотрят свою агрессивную антироссийскую политику, осуществляемую, фигурально выражаясь, уже непосредственно на пороге нашего дома, то представить себе продуктивные переговоры по вопросам контроля над вооружениями будет вряд ли возможно»,— подчеркнул он.

При этом дипломат заверил, что Россия по-прежнему рассматривает контроль над вооружениями «в качестве полезного и важного элемента архитектуры международной безопасности». «Вместе с тем следует признать, что проблематика контроля над вооружениями, разоружения и нераспространения не существует "в вакууме", а возможности по ее "компартментализации" имеют объективные пределы,— продолжил он.— Размышлять о перспективах на этом треке практически невозможно без учета актуальных военно-политических и военно-стратегических реалий. Ситуация же в мире, как было отмечено выше, уже опасным образом накалена и продолжает усугубляться. Это не может не сказываться на сфере контроля над вооружениями».

«Настоящее безрадостно, будущее в тумане»

Россия, как следует из речи Сергея Рябкова, выступает за коллективные усилия по обновлению всей архитектуры международной безопасности. «В качестве фундамента для таких усилий нам виделось бы согласование оппонирующими друг другу сторонами взаимоприемлемых принципов и параметров сосуществования, которые обеспечивали бы сведение к минимуму конфликтного потенциала через устранение первопричин ключевых международных противоречий в области безопасности»,— заявил он, уточнив, что такое сосуществование должно быть выстроено не только по линии Россия-Запад, но и между ядерными державами, являющимися постоянными членами Совбеза ООН.

«В теории», по словам замминистра, целый ряд стратегических противоречий и рисков все еще может быть существенным образом минимизирован и нейтрализован потенциальными совместными политико-дипломатическими усилиями России и США, являющимися обладателями крупнейших ядерных арсеналов и значительных запасов других стратегических средств вооруженной борьбы. «Но это в теории. На практике Вашингтон явно не готов к пересмотру своего деструктивного курса на подрыв нашей безопасности. И сколько подобная "морозная зима" на данном треке продлится, остается только гадать. Само по себе это не фатально, но лишь бы не дошло, что называется, до ядерной зимы!» — предупредил российский дипломат.

Власти РФ, по его словам, не видят для себя никакой возможности «устремиться к переговорному столу, что называется, по первому зову и в готовности к односторонним уступкам». «Для перезапуска диалога, который имел бы шансы на успех, требуется, чтобы в Вашингтоне возобладало прагматичное осознание бесперспективности дальнейшей эскалации и углубления конфликта, а также объективной необходимости не допустить тотального хаоса в стратегических делах»,— отметил он.

Сергей Рябков не стал детально рассуждать о перспективных и целесообразных формах будущего контроля над ракетно-ядерными вооружениями, «если и когда для этого вновь созреют условия», пояснив, что «на данном этапе было бы преждевременно». «Отмечу лишь, что выработка традиционных объемных договоров с интрузивным верификационным механизмом и подробной регламентацией каждой мелочи — не единственный возможный алгоритм действий в данной сфере. Можно представить себе, к примеру, и вариант с комплексом параллельных односторонних самоограничений»,— допустил он.

По его словам, Россия применяет сейчас именно такой подход в контексте приостановки выполнения ДСНВ. Напомним, власти РФ заявили о готовности и далее придерживаться предусмотренных договором предельных количественных уровней стратегических наступательных вооружений. Об аналогичном намерении заявили и США.

Завершил свою программную речь Сергей Рябков на философской ноте. «Настоящее контроля над вооружениями безрадостно, а грядущее в тумане. Однако исторический процесс знает свои взлеты и падения»,— напомнил он. И добавил: «В том, что касается той части российской дипломатии, которая занята на направлении международной безопасности, будем неустанно работать над тем, чтобы внешнеполитический барометр сменил показания со штормового предупреждения на ясное небо».

Елена Черненко