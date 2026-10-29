Верховный суд определил сроки давности по общим долгам супругов
Верховный суд РФ (ВС) разъяснил, что у кредитора, требующего признать долг банкрота общим обязательством обоих супругов, есть три года на заявление такого требования. Срок начинает проистекать с момента, когда стало известно о нарушении его прав и законных интересов.
Высшая инстанция сделала эти выводы в рамках дела о банкротстве Владимира Щербинина. В 2016 году он занял у Юрия Бисерова $185 тыс., а также выступил поручителем по другому займу на $34,5 тыс. На заемные средства господин Щербинин построил двухэтажный дом, который в январе 2018 года вместе с землей зарегистрировал на свою супругу Наталью Щербинину. В августе 2023 года Арбитражный суд Москвы признал заемщика банкротом. В феврале 2025-го Юрий Бисеров потребовал признать долг общим обязательством супругов, поскольку деньги пошли на нужды семьи. Суды трех инстанций поддержали требование, отклонив возражения госпожи Щербининой о пропуске срока давности. Согласно решению, кредитор узнал о расходовании заемных средств на общие нужды только в банкротной процедуре. Однако Наталья Щербинина обжаловала судебные акты в ВС.
Экономколлегия ВС согласилась с доводами заявительницы. Высшая инстанция напомнила, что признание обязательства общим делает второго супруга содолжником, отвечающим как своей долей в совместном имуществе, так и личными активами. Срок исковой давности в отношении таких должников начинает течь одновременно — с момента, когда кредитор узнал о нарушении своих прав. В этом деле ключевым доказательством стала расшифровка записи разговора с банкротом от 15 марта 2020 года, которую представил сам кредитор. С ее помощью истец хотел подтвердить, что господин Щербинин строил недвижимость на заемные деньги, а его жена об этом знала. Однако запись также показала, что кредитор уже тогда был осведомлен обо всех обстоятельствах. Срок давности надлежало исчислять с даты разговора. Кредитор же обратился в суд лишь в 2025 году, спустя почти пять лет, пропустив трехлетний срок.