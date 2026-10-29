Верховный суд определил сроки давности по общим долгам супругов

Экономколлегия ВС согласилась с доводами заявительницы. Высшая инстанция напомнила, что признание обязательства общим делает второго супруга содолжником, отвечающим как своей долей в совместном имуществе, так и личными активами. Срок исковой давности в отношении таких должников начинает течь одновременно — с момента, когда кредитор узнал о нарушении своих прав. В этом деле ключевым доказательством стала расшифровка записи разговора с банкротом от 15 марта 2020 года, которую представил сам кредитор. С ее помощью истец хотел подтвердить, что господин Щербинин строил недвижимость на заемные деньги, а его жена об этом знала. Однако запись также показала, что кредитор уже тогда был осведомлен обо всех обстоятельствах. Срок давности надлежало исчислять с даты разговора. Кредитор же обратился в суд лишь в 2025 году, спустя почти пять лет, пропустив трехлетний срок.