Западный вектор при сохранении российского якоря
Первый, инерционно-прагматичный, предполагает сохранение текущего баланса. Это означает, что Сербия продолжает курс на евроинтеграцию, но отказывается от присоединения к антироссийским санкциям, сохраняя статус уникальной европейской страны, не вводившей ограничений против Москвы. Этот сценарий подкрепляется заявлениями Бакича и объективной экономической зависимостью Белграда от российского газа, отказ от которого без дешевой альтернативы стал бы, по оценкам экспертов, прямым «экономическим самоубийством» для страны. Для Сербии остается критически важной политическая и дипломатическая поддержка России по вопросу Косово, прежде всего в ООН, а также на других международных площадках.
Второй сценарий, условный прозападный разворот, реализуется в случае, если новое правительство под давлением Брюсселя и в обмен на ускорение евроинтеграции все же решится на введение санкций и более жесткую риторику в адрес Москвы. Однако даже в этом случае быстрого разрыва экономических связей не произойдет, а отношения приобретут скорее более прохладный, но не враждебный характер.
Третий сценарий, регионализация и многовекторность, предполагает, что новая власть сосредоточится на внутренних реформах и урегулировании отношений с соседями, отложив решение геополитического выбора между Востоком и Западом на неопределенный срок, что позволит Белграду сохранить свободу маневра.