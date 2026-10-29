Западный вектор при сохранении российского якоря

Одним из первых свою позицию изложил представитель «Студенческого списка» Йово Бакич, прямо заявивший, что движение не намерено вводить санкции против России. «Мы уважаем Россию и как великую державу, и как исторически важного для нас партнера, а во многих случаях — и защитника. В этом вопросе никаких изменений не будет»,— подчеркнул он, добавив, что потенциальные односторонние ограничения такой небольшой страны, как Сербия, не только не имели бы практического смысла, но и стали бы символически крайне негативным шагом для двусторонних отношений с Москвой. Новые власти дали понять, что в энергетической сфере Белград будет руководствоваться исключительно национальными интересами, а не геополитической конъюнктурой, что фактически исключает отказ от российских энергоносителей в обозримой перспективе.