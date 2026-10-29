Миллисекунды подписали на прибыль

Логика здесь понятна: клиенты Bloomberg платят за то, чтобы получать информацию первыми. К тому же компания продает не только скорость, но и контекст. Если она получает пост одновременно с HFT-фирмами, то может мгновенно выпустить заголовок с интерпретацией, которую подхватят другие СМИ. Наконец, такой доступ нужен в качестве страховки от “черных лебедей”: если пост будет обрушивать рынки, а Bloomberg узнает об этом из первоисточника, новость выйдет почти одновременно с реакцией рынка».