Миллисекунды подписали на прибыль
Окупятся ли секунды форы перед постами президента США
Bloomberg и две фирмы с Уолл-стрит купили ускоренный доступ к публикациям американского президента Дональда Трампа в Truth Social. Об этом пишет Reuters. Стоимость подписки — $100 тыс. в месяц.
Сервис позволяет получать все публикации американского президента примерно на 50 мс раньше остальных пользователей. О запуске новой услуги компания Trump Media, которой принадлежит соцсеть Truth Social, сообщила в июле 2026-го. Уже к августу, по ее данным, ускоренный доступ приобрели 10 клиентов. Впрочем, эта концепция понравилась не всем, говорит репортер Reuters Елена Касас:
«Вы бы заплатили за возможность первыми узнавать, что происходит в голове Дональда Трампа? Для финансового рынка такая услуга действительно может принести сотни тысяч долларов дополнительной прибыли на крупных сделках. Однако сама идея платного ускоренного доступа вызвала возмущение в США.
Один из сенаторов-демократов назвал такую схему “прямым и недопустимым путем к коррупции” из-за того, что президент и его семья могут зарабатывать на информации, способной влиять на финансовые рынки. Банки обеспокоены юридическими рисками, так как должны проводить оплату подписки на заявления должностного лица о политических решениях.
Тем не менее многие финансовые компании считают, что просто вынуждены покупать такой доступ, поскольку их задача — обеспечивать клиентам максимальную доходность.
Компания Trump Media & Technology Group, которой принадлежит Truth Social, оценивается примерно в $2,65 млрд, но выручка у нее совсем небольшая. Соцсеть явно проигрывает в конкуренции с другими платформами. Только за первые три месяца 2026 года Trump Media понесла убытки в $400 млн».
Две организации уже подали в суд на главу Белого дома, оспаривая практику публикации официальных сообщений исключительно в Truth Social. Истцы считают, что крупные финансовые компании, способные платить за ускоренный доступ, получают незаконное преимущество. Начальник аналитического отдела инвесткомпании «Риком-Траст» Олег Абелев считает, что все три раскрытые компании смогут получить от подписки свою выгоду:
«Отбить $100 тыс. в месяц для высокочастотных трейдеров потенциально возможно. Но пользоваться этим каждый месяц не получится. Ключевой аргумент в пользу того, что это может окупаться, — асимметрия влияния постов Трампа на рынок. То есть посты американского президента в Truth Social вызывают резкие движения активов.
Для HFT-фирм, которые тратят на инфраструктуру миллионы и зарабатывают на микросекундах, 50 мс станут довольно значимой форой.
Прибыль на одной сделке может измеряться сотнями тысяч долларов. Но скорость доставки поста не гарантирует прибыль: нужно уметь правильно интерпретировать текст, успеть исполнить поручение и так далее.
Bloomberg понадобился такой ускоренный доступ, чтобы “защитить бизнес-модель”. Продукт этого агентства — терминал данных и новостей, которые покупают те же трейдеры и инвестбанки. Если Bloomberg транслирует новость о посте Трампа на 50 мс позже, чем конкурирующие терминалы, то он перестает быть самым быстрым источником. А для профклиентов это критерий выживания.
Логика здесь понятна: клиенты Bloomberg платят за то, чтобы получать информацию первыми. К тому же компания продает не только скорость, но и контекст. Если она получает пост одновременно с HFT-фирмами, то может мгновенно выпустить заголовок с интерпретацией, которую подхватят другие СМИ. Наконец, такой доступ нужен в качестве страховки от “черных лебедей”: если пост будет обрушивать рынки, а Bloomberg узнает об этом из первоисточника, новость выйдет почти одновременно с реакцией рынка».
По данным Reuters, 41% акций Trump Media находится под управлением сына президента — Дональда Трампа-младшего. Конечным получателем выгоды от новой услуги СМИ называют самого главу Белого дома. В администрации США конфликт интересов отрицают, заявляя, что президент и его семья не участвуют в управлении бизнесом.