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СпортБаскетбол

Андрей Костин избран почетным президентом Единой лиги ВТБ

Председатель правления ВТБ Андрей Костин избран почетным президентом баскетбольной Единой лиги ВТБ. Об этом сообщается на сайте чемпионата.

Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

Решение было принято на заседании совета лиги. В нем приняли участие руководители клубов, президент организации Сергей Кущенко и генеральный директор Илона Корстин.
«Банк стоял у истоков создания лиги в 2008 году, и за эти годы мы вместе прошли большой путь. Из спортивного проекта она выросла в серьезную, авторитетную организацию, которая задает высокие стандарты проведения соревнований и способствует популяризации баскетбола в нашей стране»,— приводит пресс-служба слова Андрея Костина.

В кругу первых лиц

Председатель правления ВТБ Андрей Костин на совместном заседании коллегий министерства финансов и министерства экономического развития, 2010 год
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Председатель правления ВТБ Андрей Костин на совместном заседании коллегий министерства финансов и министерства экономического развития, 2010 год

РИА Новости

С председателем «Госинкор» Владимиром Черновым (справа) на церемонии подписания соглашения о сотрудничестве с Внешэкономбанком, 2001 год
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С председателем «Госинкор» Владимиром Черновым (справа) на церемонии подписания соглашения о сотрудничестве с Внешэкономбанком, 2001 год

Василий Шапошников / Коммерсантъ

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С председателем совета директоров «Автоваза» Владимиром Каданниковым (справа) на пресс-конференции, посвященной 1-му облигационному займу «Автоваза», 2003 год
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С председателем совета директоров «Автоваза» Владимиром Каданниковым (справа) на пресс-конференции, посвященной 1-му облигационному займу «Автоваза», 2003 год

Алексей Мякишев / Коммерсантъ

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На подписании соглашения о стратегическом партнерстве между Внешторгбанком и ГУПВО «Алмазювелирэкспорт», 2003 год
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На подписании соглашения о стратегическом партнерстве между Внешторгбанком и ГУПВО «Алмазювелирэкспорт», 2003 год

Валерий Мельников / Коммерсантъ

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С гендиректором ОАО «Уральские машиностроительные заводы» Каха Бендукидзе (слева) на подписании «Соглашения о стратегическом партнерстве между Внешторгбанком и Объединенными машиностроительными заводами», 2003 год
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С гендиректором ОАО «Уральские машиностроительные заводы» Каха Бендукидзе (слева) на подписании «Соглашения о стратегическом партнерстве между Внешторгбанком и Объединенными машиностроительными заводами», 2003 год

Григорий Тамбулов / Коммерсантъ

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На открытии ипотечного центра ВТБ в бизнес-центре «Чайка-Плаза», 2003 год
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На открытии ипотечного центра ВТБ в бизнес-центре «Чайка-Плаза», 2003 год

Василий Шапошников / Коммерсантъ

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С председателем правительства Михаилом Фрадковым (справа) и его первым заместителем Александром Жуковым (в центре) на встрече президента Владимира Путина с представителями бизнеса, 2004 год
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С председателем правительства Михаилом Фрадковым (справа) и его первым заместителем Александром Жуковым (в центре) на встрече президента Владимира Путина с представителями бизнеса, 2004 год

Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

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С президентом России Владимиром Путиным на встрече с председателем КНР Ху Цзиньтао, 2005 год
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С президентом России Владимиром Путиным на встрече с председателем КНР Ху Цзиньтао, 2005 год

Илья Питалев / Коммерсантъ

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На подписании договора о спонсорстве между ВТБ и ЦСКА, 2006 год
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На подписании договора о спонсорстве между ВТБ и ЦСКА, 2006 год

Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

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На пресс-конференции по итогам деятельности Внешторгбанка, 2005 год
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На пресс-конференции по итогам деятельности Внешторгбанка, 2005 год

Дмитрий Костюков / Коммерсантъ

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С президентом — председателем правления ЗАО «Внешторгбанк Розничные услуги» Михаилом Задорновым (справа) на открытии специального офиса «ВТБ 24» по приобретению акций ВТБ в ходе первичного размещения, 2007 год
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С президентом — председателем правления ЗАО «Внешторгбанк Розничные услуги» Михаилом Задорновым (справа) на открытии специального офиса «ВТБ 24» по приобретению акций ВТБ в ходе первичного размещения, 2007 год

Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

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На заседании годового собрания акционеров ОАО «Роснефть», 2007 год
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На заседании годового собрания акционеров ОАО «Роснефть», 2007 год

Александр Миридонов / Коммерсантъ

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С вице-премьером правительства, министром финансов Алексеем Кудриным перед началом совещания в Кремле по вопросам создания международного финансового центра, 2008 год
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С вице-премьером правительства, министром финансов Алексеем Кудриным перед началом совещания в Кремле по вопросам создания международного финансового центра, 2008 год

ИТАР-ТАСС

Во время эстафеты Олимпийского огня в Санкт-Петербурге, 2008 год
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Во время эстафеты Олимпийского огня в Санкт-Петербурге, 2008 год

ИТАР-ТАСС

С директором по развитию издательства «Искусство ХХI» Натальей Гордеевой (справа) у картины, нарисованной председателем правительства России Владимиром Путиным «Узор на заиндевевшем окне», 2009 год
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С директором по развитию издательства «Искусство ХХI» Натальей Гордеевой (справа) у картины, нарисованной председателем правительства России Владимиром Путиным «Узор на заиндевевшем окне», 2009 год

Валерий Мельников / Коммерсантъ

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Слева направо: председатель совета директоров «Евраз Груп С.А.» Александр Абрамов, президент, председатель правления ВТБ Андрей Костин и председатель Внешэкономбанка Владимир Дмитриев на встрече президента России Дмитрия Медведева с представителями бизнеса, 2009 год
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Слева направо: председатель совета директоров «Евраз Груп С.А.» Александр Абрамов, президент, председатель правления ВТБ Андрей Костин и председатель Внешэкономбанка Владимир Дмитриев на встрече президента России Дмитрия Медведева с представителями бизнеса, 2009 год

Александр Миридонов / Коммерсантъ

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На открытии президентской библиотеки имени первого президента России Бориса Ельцина, 2009 год
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На открытии президентской библиотеки имени первого президента России Бориса Ельцина, 2009 год

Александр Миридонов / Коммерсантъ

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С предпринимателем Александром Мамутом (справа) на вручении премий «Коммерсантъ года», 2011 год
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С предпринимателем Александром Мамутом (справа) на вручении премий «Коммерсантъ года», 2011 год

Александр Коряков / Коммерсантъ

Слева направо: президент, председатель правления ВТБ Андрей Костин, министр экономического развития Эльвира Набиуллина, председатель правления банка Credit Suisse Урс Ронер и первый заместитель председателя ЦБ Алексей Улюкаев перед началом заседания ПМЭФ-2011
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Слева направо: президент, председатель правления ВТБ Андрей Костин, министр экономического развития Эльвира Набиуллина, председатель правления банка Credit Suisse Урс Ронер и первый заместитель председателя ЦБ Алексей Улюкаев перед началом заседания ПМЭФ-2011

Александр Миридонов / Коммерсантъ

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На интервью в 2011 году
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На интервью в 2011 году

Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

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Авторы

  • Арнольд Кабанов
    корреспондент