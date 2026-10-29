Андрей Костин избран почетным президентом Единой лиги ВТБ
Председатель правления ВТБ Андрей Костин избран почетным президентом баскетбольной Единой лиги ВТБ. Об этом сообщается на сайте чемпионата.
Решение было принято на заседании совета лиги. В нем приняли участие руководители клубов, президент организации Сергей Кущенко и генеральный директор Илона Корстин.
«Банк стоял у истоков создания лиги в 2008 году, и за эти годы мы вместе прошли большой путь. Из спортивного проекта она выросла в серьезную, авторитетную организацию, которая задает высокие стандарты проведения соревнований и способствует популяризации баскетбола в нашей стране»,— приводит пресс-служба слова Андрея Костина.