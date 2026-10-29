Андрей Костин избран почетным президентом Единой лиги ВТБ

«Банк стоял у истоков создания лиги в 2008 году, и за эти годы мы вместе прошли большой путь. Из спортивного проекта она выросла в серьезную, авторитетную организацию, которая задает высокие стандарты проведения соревнований и способствует популяризации баскетбола в нашей стране»,— приводит пресс-служба слова Андрея Костина.