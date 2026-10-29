Саша Барон Коэн впервые извинился перед Казахстаном за Бората

По словам господина Коэна, во время создания Бората для телеканала BBC он неоднократно менял его национальность. Изначально подразумевалось, что Борат — албанец. Позднее, когда права на проект перекупил HBO, актеру снова понадобилось сменить национальность персонажа. «Я подумал: о каком месте никто ничего не знает? Казахстан. Поэтому, казахстанцы, ... я не хочу вам навредить, я уважаю вас и вашу культуру. Пожалуйста, не воспринимайте это на свой счет»,— сказал Саша Барон Коэн.