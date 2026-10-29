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Выпуск газеты №201«Ъ» Газета
Мир

Саша Барон Коэн впервые извинился перед Казахстаном за Бората

Британский актер и комик Саша Барон Коэн извинился перед Казахстаном за образ Бората из одноименного фильма. Он заявил, что персонаж на самом деле не связан с этой страной и ее гражданами. Об этом актер рассказал в подкасте Happy Sad Confused.

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По словам господина Коэна, во время создания Бората для телеканала BBC он неоднократно менял его национальность. Изначально подразумевалось, что Борат — албанец. Позднее, когда права на проект перекупил HBO, актеру снова понадобилось сменить национальность персонажа. «Я подумал: о каком месте никто ничего не знает? Казахстан. Поэтому, казахстанцы, ... я не хочу вам навредить, я уважаю вас и вашу культуру. Пожалуйста, не воспринимайте это на свой счет»,— сказал Саша Барон Коэн.
Актер рассказал, что после выхода «Бората» в прокат он получил от посольства Казахстана письмо с жалобой. При этом сценарий после обращения диппредставительства комик менять не стал. Саша Барон Коэн добавил, что не знает, как именно звучит казахский акцент, поэтому акцент Бората ничего общего с ним не имеет.
Борат Сагдиев — это сатирический вымышленный персонаж, журналист, который путешествует по США. Саша Барон Коэн создал его для британского телевизионного ток-шоу «F2F» в 1997 году. Большую популярность Борат получил в проекте «Шоу Али Джи» (2000–2004). Первую часть фильма с персонажем «Борат: изучение американской культуры на благо славного народа Казахстана» показали в кинотеатрах в 2006 году. «Борат 2» вышел в 2020 году. В некоторых странах, в том числе в России и Казахстане, фильм официально не вышел в прокат по решению властей.

Самый дерзкий шутник Голливуда

Сценический опыт Саша Барон Коэн приобрел еще до поступления в Кембриджский университет — он играл в любительских постановках при еврейском молодежном театре. Уже будучи студентом, артист смог пробиться в одну из старейших британских комедийных трупп — Cambridge University Footlights Dramatic Club. Коэн пробовал вступить в коллектив девять раз
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Сценический опыт Саша Барон Коэн приобрел еще до поступления в Кембриджский университет — он играл в любительских постановках при еврейском молодежном театре. Уже будучи студентом, артист смог пробиться в одну из старейших британских комедийных трупп — Cambridge University Footlights Dramatic Club. Коэн пробовал вступить в коллектив девять раз

Before They Were Famous TV show

После окончания университета в 1993 году Саша Барон Коэн недолго работал моделью, а затем начал появляться на телевидении
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После окончания университета в 1993 году Саша Барон Коэн недолго работал моделью, а затем начал появляться на телевидении

@squidssvids / The Cable Corporation

Вместе с соведущей Наташей Каплински Саша Барон Коэн вел молодежное ток-шоу F2F. Именно в это время и появились известные персонажи актера Али Джи и Борат
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Вместе с соведущей Наташей Каплински Саша Барон Коэн вел молодежное ток-шоу F2F. Именно в это время и появились известные персонажи актера Али Джи и Борат

Before They Were Famous TV show

Саша Барон Коэн в образе псевдо-рэпера из провинции берет интервью у бизнесмена Дональда Трампа в программе «Шоу Али Джи», 2003 год
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Саша Барон Коэн в образе псевдо-рэпера из провинции берет интервью у бизнесмена Дональда Трампа в программе «Шоу Али Джи», 2003 год

HBO

Актеры Саша Барон Коэн и Дэвид Швиммер на премьере мультфильма «Мадагаскар» в Нью-Йорке, 2005 год. Первый озвучил короля лемуров Джулиана XIII, а второй — жирафа Мелмана
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Актеры Саша Барон Коэн и Дэвид Швиммер на премьере мультфильма «Мадагаскар» в Нью-Йорке, 2005 год. Первый озвучил короля лемуров Джулиана XIII, а второй — жирафа Мелмана

Gregory Pace / FilmMagic

Актеры Уилл Феррелл и Саша Барон Коэн в фильме «Рики Бобби: Король дороги» (2006). По словам Саши, он ужасно боялся съемок в гоночных сценах и «кричал как маленькая девочка», когда его впервые прокатили по треку со скоростью 290 км/ч. Но именно после этой картины актер начал отходить от привычных комедийных образов
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Актеры Уилл Феррелл и Саша Барон Коэн в фильме «Рики Бобби: Король дороги» (2006). По словам Саши, он ужасно боялся съемок в гоночных сценах и «кричал как маленькая девочка», когда его впервые прокатили по треку со скоростью 290 км/ч. Но именно после этой картины актер начал отходить от привычных комедийных образов

Каскад фильм

За фильм «Борат» (2006) МИД Казахстана пригрозил актеру судебным иском и отключил сайт проекта. Впоследствии власти признали, что картина помогла увеличить поток туристов, въезжающих в страну
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За фильм «Борат» (2006) МИД Казахстана пригрозил актеру судебным иском и отключил сайт проекта. Впоследствии власти признали, что картина помогла увеличить поток туристов, въезжающих в страну

Двадцатый Век Фокс СНГ

Изначально герой должен был быть молдаванином, но потом автор «переселил» его в Казахстан. Саша Барон Коэн посчитал, что Центральная Азия будет менее понятна американской аудитории, благодаря чему получится создать абсурдный вымышленный мир. Но реальный Казахстан все равно решили не посещать — съемки родной деревни Бората прошли в Румынии
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Изначально герой должен был быть молдаванином, но потом автор «переселил» его в Казахстан. Саша Барон Коэн посчитал, что Центральная Азия будет менее понятна американской аудитории, благодаря чему получится создать абсурдный вымышленный мир. Но реальный Казахстан все равно решили не посещать — съемки родной деревни Бората прошли в Румынии

Двадцатый Век Фокс СНГ

Кадр из фильма «Суини Тодд, демон-парикмахер с Флит-стрит» (2007). При подготовке к съемкам актер брал уроки обращения с опасной бритвой у настоящего цирюльника
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Кадр из фильма «Суини Тодд, демон-парикмахер с Флит-стрит» (2007). При подготовке к съемкам актер брал уроки обращения с опасной бритвой у настоящего цирюльника

Каро-Премьер

Во время показа модной коллекции Агаты Руис де ла Прада в Милане, 2008 год
10/2510/25

Во время показа модной коллекции Агаты Руис де ла Прада в Милане, 2008 год

Luca Bruno / AP

Кадр из фильма «Диктатор» (2012). Саша Барон Коэн выступил в роли соавтора сценария, а также сыграл главного героя
11/2511/25

Кадр из фильма «Диктатор» (2012). Саша Барон Коэн выступил в роли соавтора сценария, а также сыграл главного героя

Централ Партнершип

Саша Барон Коэн в образе из фильма «Диктатор» (2012) выбрасывает содержимое урны с фотографией бывшего лидера Северной Кореи Ким Чен Ира на церемонии вручения премии «Оскар» в Голливуде
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Саша Барон Коэн в образе из фильма «Диктатор» (2012) выбрасывает содержимое урны с фотографией бывшего лидера Северной Кореи Ким Чен Ира на церемонии вручения премии «Оскар» в Голливуде

Mario Anzuoni / Reuters

В фильме «Диктатор» (2012) Саша Барон Коэн сыграл жестокого правителя вымышленной североафриканской республики Вадья
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В фильме «Диктатор» (2012) Саша Барон Коэн сыграл жестокого правителя вымышленной североафриканской республики Вадья

Централ Партнершип

В фильме «Отверженные» актер исполнил роль трактирщика, который наживается на революции. Чтобы лучше понять своего персонажа, Коэн носил одну и ту же одежду все три месяца съемок, чтобы проникнуться бытом XIX века и «мерзким» образом
14/2514/25

В фильме «Отверженные» актер исполнил роль трактирщика, который наживается на революции. Чтобы лучше понять своего персонажа, Коэн носил одну и ту же одежду все три месяца съемок, чтобы проникнуться бытом XIX века и «мерзким» образом

Двадцатый Век Фокс СНГ

В «Алисе в Зазеркалье» (2016) актер исполнил роль главного антагониста Времени. По словам Саши Барона Коэна, персонаж должен был показаться одновременно «смешным и глупым, но также страшным и, в конечном счете, способным передать центральному персонажу немного мудрости»
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В «Алисе в Зазеркалье» (2016) актер исполнил роль главного антагониста Времени. По словам Саши Барона Коэна, персонаж должен был показаться одновременно «смешным и глупым, но также страшным и, в конечном счете, способным передать центральному персонажу немного мудрости»

Уолт Дисней Компани СНГ

С коллегой по фильму «Алиса в Зазеркалье» (2016) Джонни Деппом
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С коллегой по фильму «Алиса в Зазеркалье» (2016) Джонни Деппом

Jordan Strauss / Invision / AP

В образе из фильма «Братья из Гримсби» (2016)
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В образе из фильма «Братья из Гримсби» (2016)

Joel Ryan / Invision / AP

С бывшим Главным судьей Верховного суда Алабамы Роем Муром на интервью, 2018 год. Актер представился полковником Эрраном Морадом, израильским экспертом по антитерроризму и рассказал, что Израиль изобрел технологию для обнаружения туннелей ХАМАС, а потом адаптировал ее для поиска сексуальных преступников. Якобы педофилы выделяют особый фермент, который в три раза превышает норму, и специальный детектор его улавливает. Прибор запищал, когда Коэн провел им возле Мура (политика неоднократно обвиняли в сексуальном насилии, в том числе над несовершеннолетними). После этого Рой Мур прервал интервью
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С бывшим Главным судьей Верховного суда Алабамы Роем Муром на интервью, 2018 год. Актер представился полковником Эрраном Морадом, израильским экспертом по антитерроризму и рассказал, что Израиль изобрел технологию для обнаружения туннелей ХАМАС, а потом адаптировал ее для поиска сексуальных преступников. Якобы педофилы выделяют особый фермент, который в три раза превышает норму, и специальный детектор его улавливает. Прибор запищал, когда Коэн провел им возле Мура (политика неоднократно обвиняли в сексуальном насилии, в том числе над несовершеннолетними). После этого Рой Мур прервал интервью

Showtime / Who Is America

С напарницей по фильму «Борат 2» Марией Бакаловой, 2020 год
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С напарницей по фильму «Борат 2» Марией Бакаловой, 2020 год

Amazon Prime Video

С бывшей женой, актрисой Айлой Фишер перед вручением премии «Оскар», 2021 год. Пара познакомилась в 2001 году и поженилась в 2010-м. После 14 лет брака союз распался. У Коэна и Фишер остались трое детей
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С бывшей женой, актрисой Айлой Фишер перед вручением премии «Оскар», 2021 год. Пара познакомилась в 2001 году и поженилась в 2010-м. После 14 лет брака союз распался. У Коэна и Фишер остались трое детей

Rick Rycroft / AP

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