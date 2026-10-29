Саша Барон Коэн впервые извинился перед Казахстаном за Бората
Британский актер и комик Саша Барон Коэн извинился перед Казахстаном за образ Бората из одноименного фильма. Он заявил, что персонаж на самом деле не связан с этой страной и ее гражданами. Об этом актер рассказал в подкасте Happy Sad Confused.
По словам господина Коэна, во время создания Бората для телеканала BBC он неоднократно менял его национальность. Изначально подразумевалось, что Борат — албанец. Позднее, когда права на проект перекупил HBO, актеру снова понадобилось сменить национальность персонажа. «Я подумал: о каком месте никто ничего не знает? Казахстан. Поэтому, казахстанцы, ... я не хочу вам навредить, я уважаю вас и вашу культуру. Пожалуйста, не воспринимайте это на свой счет»,— сказал Саша Барон Коэн.
Актер рассказал, что после выхода «Бората» в прокат он получил от посольства Казахстана письмо с жалобой. При этом сценарий после обращения диппредставительства комик менять не стал. Саша Барон Коэн добавил, что не знает, как именно звучит казахский акцент, поэтому акцент Бората ничего общего с ним не имеет.
Борат Сагдиев — это сатирический вымышленный персонаж, журналист, который путешествует по США. Саша Барон Коэн создал его для британского телевизионного ток-шоу «F2F» в 1997 году. Большую популярность Борат получил в проекте «Шоу Али Джи» (2000–2004). Первую часть фильма с персонажем «Борат: изучение американской культуры на благо славного народа Казахстана» показали в кинотеатрах в 2006 году. «Борат 2» вышел в 2020 году. В некоторых странах, в том числе в России и Казахстане, фильм официально не вышел в прокат по решению властей.