Взыскательный процент

Налоговая служба не согласилась с таким подходом и подала жалобу в ВС. По мнению ведомства, возвращенные деньги нельзя считать «излишне взысканным налогом», ведь его сумму компания самостоятельно указала в декларации. Речь могла идти лишь об «излишне уплаченном» налоге в связи с последующим изменением очередности расчетов. КС не отменял саму обязанность платить налог на прибыль, а его постановление не имеет обратной силы и не распространяется на уже завершенные расчеты с бюджетом, настаивает ФНС. К тому же от действий инспекции мог пострадать не сам должник, а его кредиторы. Но даже если проценты подлежат уплате, начислять их следует лишь с ноября 2023 года, после вступления в силу решения о признании списаний недействительными. В таком случае сумма компенсации не превысит 1,13 млн руб. 27 октября 2026 года ВС счел доводы ФНС заслуживающими внимания и передал дело в экономколлегию, которой теперь предстоит поставить точку в разбирательстве. Заседание запланировано на 2 декабря.