Коннор Макдэвид нацелился на двести
Форвард «Эдмонтона» набрал рекордный бомбардирский темп
В одну из самых любопытных тем нынешнего сезона в НХЛ очень быстро превратилась результативность главной канадской хоккейной звезды последних лет Коннора Макдэвида. Она, и так всегда шикарная, вышла на космический уровень. Дважды ассистировавший партнерам в очередном матче регулярного чемпионата — против «Калгари Флеймс» — форвард «Эдмонтон Ойлерс» довел количество добытых баллов до 36 всего в 13 сыгранных матчах. А его график позволяет всерьез рассчитывать на то, что по итогам первенства Макдэвид побьет казавшийся только что вечным бомбардирский рекорд Уэйна Гретцки, в 1980-е перешагивавшего за рубеж в 200 очков в чемпионате.
В ночь с 28 на 29 октября по московскому времени «Эдмонтон» в очередном матче стартовавшего месяц назад регулярного чемпионата НХЛ обыграл — 4:0 — «Калгари», а североамериканские медиаресурсы, специализирующиеся на хоккее, конечно, не могли пройти мимо одного события, связанного с форвардом победителей. Коннор Макдэвид в этом матче принял участие в двух голевых атаках своего клуба. Таким образом, он продлил свою серию игр с результативными передачами, отсчитывающуюся с первого, сыгранного еще на излете сентября матча сезона, до 13. А это новый рекорд лиги. По 12 матчей подряд с результативными пасами начиная со старта регулярного первенства до этого было только у трех хоккеистов — Кена Лайнсмена с Уэйном Гретцки в 1980-е и Себастьяна Ахо в конце предыдущего десятилетия.
Но этот довольно локальный рекорд, естественно, стал прежде всего еще одним поводом поговорить о том, что в текущем сезоне творит Коннор Макдэвид.
Все уже привыкли к тому, что он исключительно результативен. Макдэвид — это ярчайшая звезда канадского хоккея последних лет. Качеств, выделяющих его среди остальных, полным-полно: сумасшедшая скорость, уверенное катание, феноменальное владение клюшкой. Они всегда приносили Макдэвиду ценные призы и, разумеется, много-много очков. Art Ross Trophy, приз, полагающийся лучшему бомбардиру регулярного чемпионата, Макдэвид брал шесть раз, в том числе в прошлом сезоне. А однажды, в 2023 году, он завершил первенство, имея в активе 153 балла — столько в этом веке не добывал никто.
Но вся штука в том, что на разгонном отрезке сезона текущего результативность Коннора Макдэвида скакнула уже на какой-то иной уровень, почти космический. Этот скачок на самом деле практически официально зафиксировали еще несколько дней назад. В десятом матче чемпионата — против «Каролина Харрикейнс» — Макдэвид, добавив к дублю три передачи, довел количество своих очков до 31. А отметки 30 на такой дистанции, как выяснилось, достигали до сих пор всего-то три великих хоккеиста. И все они — Гретцки, Марио Лемье и Майк Босси — из прежней эпохи, из 1980-х и 1990-х, когда, как считается, забивать (а соответственно, и оказываться помощником забившего) было гораздо проще.
После этого в моду у разных изданий вошли поиски причин этого скачка.
The New York Times даже выпустила посвященный ему большой аналитический материал, перечислив целую стопку факторов. Тут и позитивная роль приглашенного летом «Эдмонтоном» тренера-ветерана Майка Бэбкока, решившего предоставлять Макдэвиду как можно больше игрового времени (он проводит на площадке более 23 минут в среднем за игру) и не разводить его по звеньям с наиболее классным из партнеров — Леоном Драйзайтлем, и блестящая продуктивность канадского клуба в большинстве, и продолжающийся в 29 лет прогресс самого нападающего — стал тоньше, умнее, аккуратнее. А еще, понятно, подвиги Макдэвида породили всякие то ли слишком смелые, то ли вполне логичные прогнозы.
После матча с «Калгари» у него 36 очков. В четверг Коннор Макдэвид опережал ближайшего преследователя — того же Драйзайтля — аж на 12. Но речь не о бомбардирской гонке в чемпионате. Ясно, что в ней у Макдэвида статус безусловного фаворита.
Волнует другое. Расцвет выдающихся бомбардиров, как уже было сказано, пришелся на последние два десятилетия века минувшего.
А королем среди бомбардиров был Уэйн Гретцки. Только ему удавалось преодолевать отметку в 100 очков в регулярном чемпионате. Она покорялась Гретцки четырежды. А в 1986 году он закончил первенство с 215 баллами. И это достижение долго казалось без каких-либо оговорок вечным. Даже еще более вечным, чем рекорд Гретцки по числу голов в регулярных чемпионатах, побитый весной 2025 года Александром Овечкиным. К бомбардирскому же даже не приближались.
Но октябрьский Коннор Макдэвид похож на человека, который этот рубеж покорить способен. Во всяком случае, элементарная математика заставляет прийти к такому выводу. Он в среднем набирает 2,76 очка за игру. В проекции на 84 матча, полную дистанцию регулярного чемпионата, это дает аж 233 балла.