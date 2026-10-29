Коннор Макдэвид нацелился на двести

Но вся штука в том, что на разгонном отрезке сезона текущего результативность Коннора Макдэвида скакнула уже на какой-то иной уровень, почти космический. Этот скачок на самом деле практически официально зафиксировали еще несколько дней назад. В десятом матче чемпионата — против «Каролина Харрикейнс» — Макдэвид, добавив к дублю три передачи, довел количество своих очков до 31. А отметки 30 на такой дистанции, как выяснилось, достигали до сих пор всего-то три великих хоккеиста. И все они — Гретцки, Марио Лемье и Майк Босси — из прежней эпохи, из 1980-х и 1990-х, когда, как считается, забивать (а соответственно, и оказываться помощником забившего) было гораздо проще.