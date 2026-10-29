Первая ракетка России по настольному теннису Сидоренко стал амбассадором FONBET
19-я ракетка мира по настольному теннису Владимир Сидоренко стал амбассадором FONBET. О начале сотрудничества стороны сообщили в совместном ролике, опубликованном в социальных сетях букмекерской компании и спортсмена.
В рамках партнерства Владимир Сидоренко и FONBET планируют провести серию мероприятий, направленных на популяризацию настольного тенниса в России и привлечение внимания к этому виду спорта. Кроме того, на российских турнирах 24-летний игрок будет выступать в форме с логотипом букмекера.
«Очень рад присоединиться к ''команде первых''. Искренне надеюсь, что наше сотрудничество поможет привлечь больше людей к занятиям настольным теннисом, а мне самому — развиваться как в спортивном, так и в медийном плане»,— сказал Владимир Сидоренко.
Теннисист является серебряным призером командного чемпионата Европы (2021) и победителем Универсиады (2025). Также Владимир Сидоренко девять раз выигрывал чемпионат России: в одиночном разряде (2022, 2026), в парном разряде (2023, 2024, 2026), в миксте (2023) и в командном разряде (2018, 2020, 2023). Он стал первым амбассадором FONBET, представляющим настольный теннис.