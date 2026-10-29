Первая ракетка России по настольному теннису Сидоренко стал амбассадором FONBET

«Очень рад присоединиться к ''команде первых''. Искренне надеюсь, что наше сотрудничество поможет привлечь больше людей к занятиям настольным теннисом, а мне самому — развиваться как в спортивном, так и в медийном плане»,— сказал Владимир Сидоренко.