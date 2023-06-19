ФСИН не уследила за Ахматовой

Литературная общественность Санкт-Петербурга обратилась к губернатору города Александру Беглову с просьбой восстановить мемориальную табличку поэтессе Анне Ахматовой, украденную неизвестными со здания бывшего СИЗО «Кресты». Обращение от имени коллег направил писатель, депутат Госдумы Сергей Шаргунов. Однако в городском комитете по культуре утверждают, что эта доска «не стоит на балансе» Санкт-Петербурга. Как выяснил «Ъ», ее установка много лет назад была частной инициативой сотрудников городского УФСИН.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Стена «Крестов», где была установлена мемориальная табличка Анне Ахматовой

Фото: Марина Мамонтова, Коммерсантъ Стена «Крестов», где была установлена мемориальная табличка Анне Ахматовой

Фото: Марина Мамонтова, Коммерсантъ

Писатель, депутат Госдумы от КПРФ Сергей Шаргунов направил в понедельник два запроса от имени «литературной общественности Санкт-Петербурга». Он сообщил губернатору Александру Беглову, что на прошлой неделе «неизвестные демонтировали мемориальную доску с портретом русской поэтессы Анны Андреевны Ахматовой и строками из ее поэмы "Реквием"». Господин Шаргунов указал, что табличка была установлена на здании бывшей тюрьмы «Кресты». «В этом здании в 30-е годы XXвека сидели сын Ахматовой, историк Лев Гумилев, и ее муж, искусствовед Николай Пунин,— напомнил писатель.— Считаю важным сохранение культурной и исторической памяти. Прошу вас организовать работу по возвращению мемориальной доски».

Схожее письмо он направил руководителю ФСИН Аркадию Гостеву.

Сообщив о пропаже таблички, господин Шаргунов попросил «предоставить документы о согласовании установки этой таблички на фасаде "Крестов", либо информацию о том, на основании чего данная табличка была установлена».

«В сущности, в письмах все сказано,— сообщил “Ъ” Сергей Шаргунов.— Память демонтировать невозможно. Если нужна помощь в восстановлении доски, я ее, конечно, окажу. В литературной среде и не только произошедшим возмущены многие, в том числе писатель Валерий Георгиевич Попов, который возглавляет Союз писателей Санкт-Петербурга».

«Ъ» также обратился к городским властям с запросом о судьбе мемориальной доски. «Эта табличка не стоит на балансе комитета,— сообщила в понедельник пресс-служба комитета по культуре Санкт-Петербурга.— Поэтому мы не следили за ее состоянием и не знаем, куда она могла деться. Изначально это была чья-то частная инициатива». В УФСИН по Санкт-Петербургу и Ленинградской области сообщили «Ъ», что мемориальная доска на балансе учреждения не стояла — она «была размещена по инициативе сотрудников за свои средства».

В «Крестах» перестали содержать арестованных лишь в 2017 году. В конце мая земельный участок и здания УФСИН передало финансовому институту развития в жилищной сфере «Дом.РФ». Пресс-служб «Дом.РФ» сообщила, что сотрудники не снимали памятную доску.

Ранее лидер фракции «Яблоко» в петербургском заксобрании Борис Вишневский обратился к губернатору Александру Беглову и главе «Дом.РФ» Виталию Мутко с просьбой разобраться в ситуации с пропажей доски. Он сообщил «Ъ», что до сих пор не получил ответов. Депутат добавил, что не нашел никаких документов об установке таблички, но не видит в этом проблемы.

«Может быть, это и была инициатива сотрудников ФСИН, но это уже неважно. Потому что более двух десятков лет она существовала, и мы все привыкли. Никто, естественно, не возражал»,— отметил господин Вишневский.

Он выразил надежду, что правоохранительные органы воспримут его запрос как основание для розыска таблички. «История (с пропажей таблички.— “Ъ”) темная, но то, что она висела легально,— это факт. Это было согласовано с руководством ФСИН. Есть надежда, что ее найдут и вернут,— я не думаю, что она была похищена с целью спрятать и никому не показывать»,— подчеркнул он.

Исчезновение доски памяти Ахматовой — не первый скандал вокруг мемориалов в память о жертвах репрессий. В начале весны в Пермском крае снесли мемориал в память о литовцах и поляках, отправленных в ссылку на лесозаготовки. Памятник был установлен потомками ссыльных на кладбище заброшенного спецпоселения Галяшор семь лет назад. До сих пор неизвестно, кто именно его уничтожил.

Летом с фасадов зданий в Москве начали исчезать памятные таблички мемориального проекта «Последний адрес», посвященного жертвам репрессий. Активисты проекта пока не знают, сколько именно памятных знаков исчезло. Депутат Мосгордумы Владимир Рыжков назвал происходящее «спланированной акцией неизвестных экстремистских сталинистских организаций» и обратился с запросом в полицию.

А на прошлой неделе стало известно, что в Якутске неизвестные похитили памятные таблички с именами поляков, которые были сосланы в регион и стали выдающимися исследователями Якутии. Муниципальные власти пока ищут организацию, на чьем балансе находился монумент.

Андрей Кучеров, Санкт-Петербург; Александр Черных