Мемориал отправили в ссылку

Уже в третьем российском регионе зафиксирован случай вандализма по отношению к мемориалам памяти жертв политических репрессий. В Якутске неизвестные похитили памятные таблички с именами поляков, которые были сосланы в регион и стали выдающимися исследователями Якутии. Муниципальные власти пока что ищут организацию, на чьем балансе находился монумент.

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В 2001 году польский Фонд памяти установил в Якутске мемориал «Памяти поляков, жертв ссылок XIII–XIX веков и массовых репрессий XX века, а также выдающихся исследователей якутской земли». На мемориальных плитах были нанесены имена ссыльных иностранцев, которые внесли вклад в освоение Якутии,— Вацлава Серошевского, Эдуарда Пекарского, Яна Черского и Александра Чекановского. Но недавно таблички исчезли с мемориала. Внимание к этому привлек председатель Якутского регионального отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры Руслан Васильев. «Мне звонят потомки ссыльных поляков с тревогой и подозрением, что это все отголоски политических событий, связанных с украинским конфликтом. И "где-то там наверху" принято решение стереть историческую память польских отношений: сначала убрали надписи, а через некоторое время вывезут и камни. Не верю и как могу успокаиваю звонящих»,— написал он в социальных сетях.

Господин Васильев сообщил, что обратился в региональный департамент по охране памятников истории и культуры. Но чиновники ответили, что этот памятник не является объектом культурного наследия. Служба эксплуатации городского хозяйства Якутска и управа Центрального округа также сообщили, что не располагают информацией о судьбе табличек. «Все отказываются комментировать ситуацию, никто не в курсе происходящего. Очень странная история»,— сказал “Ъ” краевед. Он подчеркнул, что памятник ссыльным «не имеет никакого отношения к происходящему сейчас». «Эдуард Пекарский — создатель якутского словаря. Вацлав Серошевский в ссылке написал книгу "Якуты" — фактически единственный источник информации о тех временах. Ян Черский и Александр Чекановский — ученые,— рассказал господин Васильев про некоторых упомянутых на мемориале.— Они оставили след в истории нашей республики и сделали для нас многое. Сейчас в Европе ломают памятники советским солдатам, мы этим возмущаемся, а тут начинаем идти по их стопам».

Исполняющий обязанности руководителя службы эксплуатации городского хозяйства Якутска Дмитрий Захаров сказал “Ъ”, что мемориал не числится у них на балансе. «Соответственно, никаких ремонтных работ или демонтажа досок с именами ученых на монументе мы не проводили»,— подчеркнул Дмитрий Захаров. Заместитель руководителя управы Центрального округа Николай Николаев сообщил, что городской департамент имущественных и земельных отношений «проводит работу по выявлению балансодержателя».

Напомним, что это не первый скандал вокруг мемориалов в память о жертвах репрессий. В начале весны в Пермском крае снесли мемориал в память о литовцах и поляках, отправленных в ссылку на лесозаготовки. Памятник был установлен потомками ссыльных на кладбище заброшенного спецпоселения Галяшор семь лет назад. До сих пор неизвестно, кто именно его уничтожил.

Летом же с фасадов зданий в Москве начали исчезать памятные таблички мемориального проекта «Последний адрес», посвященного жертвам репрессий. Активисты проекта пока не знают, сколько именно памятных знаков исчезло. Депутат Мосгордумы Владимир Рыжков назвал происходящее «спланированной акцией неизвестных экстремистских сталинистских организаций» и обратился с запросом в полицию.

Добавим, что в мае стало известно про исчезновение двух памятников репрессированным полякам и литовцам на территории мемориала жертвам политических репрессий в Пивоварихе (Иркутская область). Однако позже чиновники заявили, что демонтаж «носит временный характер». Памятники пообещали восстановить после благоустройства городской территории.

Николай Борисов, Якутск