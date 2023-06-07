Репрессированных лишают «Последнего адреса»

С фасадов зданий в Москве начали исчезать памятные таблички мемориального проекта «Последний адрес», посвященного жертвам репрессий. На это обратили внимание активисты проекта. Депутат Мосгордумы Владимир Рыжков, назвавший происходящее «спланированной акцией неизвестных экстремистских сталинистских организаций», обратился с запросом в полицию.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ

В мае в соцсетях начали появляться посты жителей центра Москвы о пропаже с фасадов домов памятных табличек проекта «Последний адрес». Речь шла о Большой Полянке, Новокузнецкой улице, писательском доме в Лаврушинском переулке. В субботу координатор проекта Оксана Матиевская обнаружила пропажу еще нескольких табличек в окрестностях Тверской улицы. Оценить, сколько памятных знаков исчезло, в проекте пока не берутся, для этого при помощи активистов собираются провести ревизию.

«Последний адрес» — мемориальный проект, цель которого «увековечение памяти соотечественников, ставших жертвами политических репрессий и государственного произвола в годы Советской власти». В рамках проекта на фасадах домов по инициативе или с согласия жителей устанавливаются памятные таблички размером с почтовую открытку с именем репрессированных жильцов дома. Одна табличка — одно имя. Активисты объясняют, что с юридической точки зрения это информационные знаки, а не мемориальные доски: «Статус у них такой же, как и у знаков "Осторожно, сосульки" или "Машины у ворот не ставить". Это низовая гражданская инициатива, поэтому чиновники к ней не имеют отношения».

В «Последнем адресе» называют происходящее «атакой на проект в целом, а не кражей отдельных табличек». Поэтому активисты обратились за помощью к депутатам Мосгордумы Михаилу Тимонову («Справедливая Россия — За правду») и «яблочнице» Дарье Бесединой (признана иноагентом).

Госпожа Беседина заявила “Ъ”, что не может судить о мотивах, но состав правонарушения имеется: «Ведь таблички были установлены с согласия собственников здания». Михаил Тимонов соглашается, что «налицо кража имущества, то есть уголовно наказуемое деяние». С связи с этим депутат направит запрос начальнику ГУВД Москвы Олегу Баранову. В мае с запросом о массовых пропажах табличек проекта в полицию уже обращался столичный депутат Владимир Рыжков («Яблоко»). Он заявил “Ъ”, что считает происходящее «явно спланированной акцией неизвестных экстремистских сталинистских организаций».

Госпожа Матиевская, в свою очередь, уверена, что «ковровые» снятия табличек связаны с атакой на структуры «Мемориала» (правозащитный центр «Мемориал» и «Международный Мемориал» были в разное время внесены в реестр иностранных агентов, а в 2022 году ликвидированы судом): «Сохранение памяти о жертвах репрессий воспринимается как разрешенная цель, а государство в лице полиции самоустранилось». «Мемориал», напомним, занимался, в частности, увековечиванием памяти жертв политических репрессий и помощью гражданам в поисках данных о родственниках, пропавших во времена Большого террора.

В мэрии Москвы ситуацию не прокомментировали.

Отметим, мемориальные таблички «Последнего адреса» подвергаются нападкам и в Петербурге. Ранее на них жаловался экс-помощник депутата Госдумы Виталия Милонова Александр Мохнаткин, а замглавы комитета по градостроительству и архитектуре города Лариса Канунникова назвала таблички незаконными, отнеся случаи их установки к административным правонарушениям.

Полина Ячменникова; Екатерина Рязанова, Санкт-Петербург