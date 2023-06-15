С «Крестов» сняли «Реквием»

В российских регионах продолжают уничтожать мемориалы, посвященные политическим репрессиям. На этой неделе в Санкт-Петербурге с бывшей тюрьмы «Кресты» неизвестные сняли мемориальную доску с известной цитатой из поэмы Анны Ахматовой «Реквием». В ней поэтесса просила поставить ей памятник возле СИЗО, где она стояла в длинных очередях вместе с другими родственниками арестованных. Депутат фракции «Яблоко» в заксобрании города Борис Вишневский призвал губернатора Петербурга Александра Беглова принять срочные меры, чтобы вернуть доску на место.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Памятник Анне Ахматовой на набережной Робеспьера напротив тюрьмы «Кресты», где в годы сталинских репрессий под следствием находился сын Ахматовой Лев Гумилев

Фото: Алексей Деменчук, Коммерсантъ Памятник Анне Ахматовой на набережной Робеспьера напротив тюрьмы «Кресты», где в годы сталинских репрессий под следствием находился сын Ахматовой Лев Гумилев

Фото: Алексей Деменчук, Коммерсантъ

В начале недели с фасада здания «Крестов» пропала памятная доска Анны Ахматовой с портретом поэтессы и строками из ее поэмы «Реквием». В «Крестах» в 1938–1939 годах сидел сын Ахматовой писатель Лев Гумилев, поэтесса носила ему передачи. В «Реквиеме» она написала, что памятник ей следует установить «здесь, где стояла я триста часов и где для меня не открыли засов». В этом же отрывке упоминается «громыхание черных марусь» — машин, на которых приезжали арестовывать людей. Отсутствие мемориальный доски заметил фотограф Михаил Бурлатский, он привлек к этому внимание в соцсетях.

Напомним, в «Крестах» перестали содержать арестованных лишь в 2017 году. В конце мая земельный участок и здания УФСИН передало финансовому институту развития в жилищной сфере ДОМ.РФ. В пресс-службе ДОМ.РФ сообщили, что сотрудники не снимали памятную доску. Компания запросила у УФСИН сведения о статусе таблички. Издание 78.ru со ссылкой на источники УФСИН сообщило, что табличка могла быть украдена, однако «ее никто не ищет».

Депутат фракции «Яблоко» в заксобрании города Борис Вишневский обратился к губернатору Петербурга Александру Беглову и главе ДОМ.РФ Виталию Мутко с требованием принять срочные меры.

Борис Вишневский назвал снятие таблички «тревожным звоночком» и напомнил о пропаже нескольких табличек «Последнего адреса» — проекта памяти жертв советских репрессий.

«Уничтожение таких вещей на фоне новых политических репрессий пугают. Не в первый раз уже пытаются стереть напоминания о прежних»,— написал он в своем Telegram-канале. Отметим, что власти Петербурга в прошлом высказывали недовольство табличками «Последнего адреса». В частности, на них жаловался экс-помощник депутата Госдумы Виталия Милонова Александр Мохнаткин. А замглавы комитета по градостроительству и архитектуре города Лариса Канунникова и вовсе назвала их установку незаконной.

Добавим, что 15 июня вице-губернатор Петербурга Николай Линченко и замглавы ДОМ.РФ Денис Филиппов подписали соглашение о комплексном преобразовании «Крестов». На месте СИЗО должен появиться арт-кластер «при сохранении историко-культурного значения данной территории».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран С фасада бывшей тюрьмы «Кресты» пропала мемориальная табличка Ахматовой

Фото: Соцсети Misha Burlatsky С фасада бывшей тюрьмы «Кресты» пропала мемориальная табличка Ахматовой

Фото: Соцсети Misha Burlatsky

Исчезновение доски памяти Ахматовой не первый скандал вокруг мемориалов в память о жертвах репрессий. В начале весны в Пермском крае снесли мемориал в память о литовцах и поляках, отправленных в ссылку на лесозаготовки. Памятник был установлен потомками ссыльных на кладбище заброшенного спецпоселения Галяшор семь лет назад. До сих пор неизвестно, кто именно его уничтожил.

Летом с фасадов зданий в Москве начали исчезать памятные таблички мемориального проекта «Последний адрес», посвященного жертвам репрессий. Активисты проекта пока не знают, сколько именно памятных знаков исчезло. Депутат Мосгордумы Владимир Рыжков назвал происходящее «спланированной акцией неизвестных экстремистских сталинистских организаций» и обратился с запросом в полицию.

А на этой неделе стало известно, что в Якутске неизвестные похитили памятные таблички с именами поляков, которые были сосланы в регион и стали выдающимися исследователями Якутии. Муниципальные власти пока что ищут организацию, на чьем балансе находился монумент.

Андрей Кучеров, Санкт-Петербург